Shame vuelven con «This Side Of The Sun» como nueva canción

Artista

Shame

¿Por qué es noticia?

Los británicos están de vuelta con la nueva canción This Side Of The Sun, primer tema desde que lanzaran su ‎‎segundo disco Drunk Tank Pink‎‎ a principios de año.‎

Sobre la canción y el vídeo

Por lo comentan al respecto de este nuevo tema, fue un proceso rápido y sencillo. «La canción estuvo preparada el mismo días que la la grabamos en el estudio. Por otra parte, también es la primera grabación en vivo que hemos hecho, y no queríamos que sonara más trabajada de lo necesario. Es un temazo puro y duro para escucha con una piña colada en la mano izquierda».‎

Shame – This Side Of The Sun

Sobre Shame

Los británicos Shame se convertieron en una de las sorpresas musicales del año 2018 gracias a su propuesta de rock alternativo rabioso. Su sobresaliente debut Songs of Praise les ha catapultado a lo más alto con temas como ‘Concrete’, ‘One Rizla’ o la guitarrera ‘Dust on Trial’. Están considerados una de las bandas con mayor proyección de Reino Unido y seguirán dando que hablar durante los próximos años.

