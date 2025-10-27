Sharon Van Etten se une al caos emocional de Spiritual Cramp

Los punks de Spiritual Cramp acaban de lanzar RUDE, su segundo álbum de estudio, acompañado por el videoclip de You’ve Got My Number, una colaboración inesperada pero magnética con Sharon Van Etten. El vídeo, dirigido por Jack Hamilton y Dylan Wilson, convierte al vocalista Mike Bingham en un personaje animado que atraviesa los altibajos psicológicos de las giras interminables y la obsesión por el éxito. La narrativa visual refuerza el mensaje lírico del disco: la importancia de mantener la integridad personal frente a un entorno que muchas veces la pone a prueba.

RUDE, publicado por Blue Grape Music, es una carta de amor a San Francisco, ciudad natal de Bingham, en contraste con Los Ángeles, donde reside actualmente y que representa “el lado descuidado de la calle”. En palabras del propio cantante: “Mi base está en San Francisco, desde ahí puedo ir a cualquier parte y ser quien soy”. El álbum fue producido por el ganador del Grammy John Congleton y mezclado por Carlos de la Garza, lo que aporta una capa de sofisticación sonora a su habitual crudeza punk.

El disco incluye trece temas que oscilan entre el punk clásico y momentos más melódicos, como True Love (Is Hard To Find) o People Don’t Change. La colaboración con Sharon Van Etten en You’ve Got My Number añade una dimensión emocional inesperada, fusionando el dramatismo vocal de Van Etten con la energía visceral de Spiritual Cramp. En conjunto, RUDE consolida a la banda como una de las propuestas más auténticas y combativas del punk contemporáneo.

Spiritual Cramp: punk con alma y discurso

Desde su formación en San Francisco en 2017, Spiritual Cramp ha sido una anomalía dentro del punk moderno. Lejos de los clichés del género, su propuesta combina la urgencia del hardcore con influencias del post-punk británico, el reggae y el garage rock. Su primer EP homónimo, seguido por Police State (2018), ya mostraba una banda con discurso político y sensibilidad callejera. En 2021 lanzaron Television, una recopilación que funcionó como carta de presentación para nuevos oyentes, con temas como I Feel Bad Bein’ Me y Earth to Mike que capturaban la ansiedad urbana con riffs afilados y letras punzantes.

Con RUDE, Spiritual Cramp da un salto cualitativo. El álbum no solo refina su sonido, sino que profundiza en las tensiones personales y sociales que atraviesan a su líder, Mike Bingham. La producción de John Congleton (conocido por su trabajo con St. Vincent, Angel Olsen y Swans) aporta una textura más rica sin diluir la energía punk. La colaboración con Sharon Van Etten no es anecdótica: representa un cruce generacional y estilístico que amplía el alcance emocional del grupo. En entrevistas con medios como Brooklyn Vegan y The Line of Best Fit, Bingham ha insistido en que su música busca “mantener limpia su calle”, una metáfora de la responsabilidad personal frente al caos del mundo. Con este nuevo trabajo, Spiritual Cramp se posiciona como una banda que no solo grita, sino que también piensa.

