Sharon Van Etten & The Attachment Theory: Un Viaje Psicodélico con «Southern Life (What It Must Be Like)»

Sharon Van Etten y su banda The Attachment Theory han lanzado su nuevo sencillo Southern Life (What It Must Be Like), una muestra más de lo que será su esperado álbum debut, que verá la luz el próximo 7 de febrero bajo el sello Jagjaguwar. La banda, compuesta por Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voces) y Teeny Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voces), se une a la talentosa Van Etten para crear una experiencia musical única y envolvente.

El nuevo tema, descrito como una potente mezcla de rock psicodélico con toques de sintetizador, muestra la habilidad de la banda para crear atmósferas sonoras que transportan al oyente a un viaje introspectivo y emocional. Van Etten ha comentado que la canción trata sobre «intentar entender a personas con perspectivas y antecedentes muy diferentes, mientras también se intenta ser compasivo con nuestro pasado, presente y futuro».

La creación de Southern Life (What It Must Be Like) surgió de una sesión de improvisación durante los ensayos de la banda. Van Etten explicó que, después de días de ensayar las canciones del álbum, decidió que era momento de dejar que la banda simplemente «improvisara» para despejar sus mentes y encontrar nuevas inspiraciones. Este enfoque ha dado como resultado una canción que no solo destaca por su calidad musical, sino también por su capacidad para conectar emocionalmente con el público.

El sencillo sigue al lanzamiento anterior de la banda, Afterlife, el primer tema que se dio a conocer del álbum. La lista de canciones del álbum Sharon Van Etten & The Attachment Theory incluye temas como Live Forever, Idiot Box, Trouble, Indio, I Can’t Imagine (Why You Feel This Way), Somethin’ Ain’t Right, Fading Beauty y I Want You Here.

Además de su trabajo en el estudio, Sharon Van Etten y The Attachment Theory se embarcarán en una gira por el Reino Unido y Europa en febrero y marzo, con presentaciones en lugares icónicos como el Royal Albert Hall de Londres, el Albert Hall de Manchester y el Barrowland Ballroom de Glasgow. Esta gira promete ser una oportunidad única para que los fans experimenten en vivo la magia de su música.

Descubre la música de Sharon Van Etten & The Attachment Theory en CrazyMinds.es y mantente al día con todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.