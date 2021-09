Sharon Van Etten y Angel Olsen ponen voz al “Femme Fatale” de The Velvet Underground

Sharon Van Etten y Angel Olsen colaboran de nuevo en una versión de Femme Fatale para el disco de versiones en homenaje a The Velvet Underground.

La canción formará parte del álbum tributo I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, que verá la luz el 24 de septiembre.

Recordemos que I’ll Be Your Mirror fue supervisado y producido por Hal Willner, el querido amigo y productor de Lou Reed que falleció el año pasado. Willner fue el maestro del álbum, logrando que con cada canción la magnitud del artista y la obra se amplíe en consideración. En particular, se veía a sí mismo como el protector principal del legado de Reed, y el cuidado y el amor que sentía por el trabajo de su amigo es palpable en cada nota de I’ll Be Your Mirror. Apropiadamente, y lamentablemente, es el último álbum en el que trabajó.

I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico cuenta con la participación de Michael Stipe, Matt Berninger, Sharon Van Etten con Angel Olsen, Andrew Bird, Lucius, Kurt VIle & The Violators, St. Vincent & Thomas Barlett, Thurston Moore, Bobby Gillespie, King Princess, Courtney Barnett, Fontaines D.C. e Iggy Pop & Matt Sweeney.

El álbum debut de Velvet Underground, publicado en 1967 con su icónica portada diseñada por Andy Warhol, fue un acontecimiento clave que dio inicio a un proceso de estética que continúa hasta el día de hoy. El disco, por sí solo, redefinió los límites de lo que el rock & roll podía lograr y expresar, inventando la noción misma del rock alternativo y sentando las bases para el punk, el grunge y todos los movimientos undergrounds a seguir.

Antes de Velvet Underground, la idea de que una banda no pudiera tener éxitos y seguir siendo importante era impensable. Pero como Reed nunca se cansó de señalar, después de la Velvet, el rock & roll pudo hacer un llamamiento a la posteridad, pudo buscar el reconocimiento más allá de la actualidad, de la misma manera que la poesía, la ficción, el drama, la pintura y todos las demás llamadas “altas” artes lograron previamente. Si la Velvet solo hubieran hecho este álbum, seguirían estando entre las bandas más importantes e influyentes en la historia del rock.

