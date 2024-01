Shaznay Lewis regresa con «Miracle», su primer single en solitario en 20 años

La ex integrante y compositora principal del exitoso grupo pop All Saints, Shaznay Lewis, ha lanzado su nuevo single Miracle, que marca su primer lanzamiento en solitario en dos décadas.

La canción es una mezcla de pop y R&B y muestra a Lewis cantando sobre su trayectoria personal y profesional, su autoestima y su confianza. “Miracle fue un viaje, un proceso de escritura implacable entre Emily Phillips y yo. Nos empujamos mutuamente, lo cambiamos mucho, y cuando finalmente lo escuché me di cuenta de que era una canción de amor a mí misma, sobre la persona que he sido durante los últimos 25 años y dónde estoy ahora”, dijo Lewis en un comunicado de prensa.

Lewis comenzó a trabajar en nueva música en el verano de 2022 con colaboradores como Ant Whiting (Florence + The Machine, Sigrid), Ben Cullum (Celeste), Michael Angelo (Sam Smith, Not3s), Johan Hugo (Self Esteem, Diplo), Jez Ashurst (Maisie Peters, Little Mix), Moyses Dos Santos (Freya Ridings) y Charlie Stacey (Ezra Collective).

Lewis disfrutó de un enorme éxito como miembro de All Saints. El grupo consiguió cinco éxitos número uno en el Reino Unido, dos álbumes multiplatino, dos premios BRIT, un MOBO y un Ivor Novello. El último lanzamiento de Lewis fue su álbum en solitario Open en 2004.