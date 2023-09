Shed Seven estrena canción y revela colaboraciones estelares en su nuevo álbum «A Matter Of Time»

Shed Seven, la icónica banda británica, ha presentado su emocionante nuevo sencillo In Ecstasy, con la participación de Rowetta de Happy Mondays, como parte de su sexto álbum de estudio A Matter Of Time.

La colaboración con Rowetta surgió cuando el cantante Rick Witter descubrió una melodía que creía hecha a medida para sus distintivas voces. Además de esta emocionante asociación, Pete Doherty de The Libertines y Laura McClure de Reverend And The Makers también se han unido a la banda para este próximo álbum, inyectando nueva energía a la música de Shed Seven.

Con una formación dinámica y un renovado sentido de propósito, Shed Seven está dejando atrás su etiqueta de nostalgia de los años 90 y abrazando un sonido actual y vibrante, prometiendo a los fanáticos un emocionante viaje musical en 2024 con el lanzamiento de A Matter Of Time, que se publicará el 5 de enero de 2024.