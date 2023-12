Shed Seven estrena “Talk Of The Town”, un himno anti-amor con toques folk

La banda británica de rock alternativo Shed Seven ha lanzado su nuevo sencillo, Talk Of The Town, que formará parte de su próximo álbum A Matter Of Time. El tema es el quinto adelanto del disco, que saldrá a la venta el 5 de enero y ya se puede reservar aquí.

Talk Of The Town es una canción que habla de una relación en la que los dos miembros de la pareja son completamente opuestos. Frases como “Si yo fuera cremado tú te revolverías en tu tumba / Si yo me quedara quieto tú empezarías una ola mexicana / Si yo dijera ayer tú dirías hoy” describen el conflicto con un estribillo coral y contagioso.

El cantante de Shed Seven, Rick Witter, ha comentado sobre la canción: “Es otra canción clásica de los Sheds. Guitarras estridentes se combinan con la sección rítmica sólida mientras que el estribillo está hecho para grandes recintos y estadios”. Y ha añadido: “Líricamente es una canción anti-amor pero con un toque cómico, especialmente con letras como las que he mencionado antes. La esencia de la canción es no estar de acuerdo pero seguir siendo el centro de atención. Tiene todo lo necesario para convertirse en una favorita de los fans y un tema imprescindible en los futuros conciertos”.

El álbum A Matter Of Time contará también con la colaboración de otros artistas como Pete Doherty de The Libertines o Rowetta de Happy Mondays.