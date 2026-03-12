shego abren una nueva herida luminosa con “amiamiga”, un regreso afilado que redefine su sonido y su manera de contar la amistad rota

El regreso de shego con “amiamiga” no es solo una buena noticia: es un pequeño terremoto emocional. El nuevo single, publicado por Ernie Records y primer adelanto de su próximo EP, llega como una pieza directa, honesta y sin adornos. La banda madrileña se adentra en un territorio donde conviven dureza y ternura, explorando la fractura de una amistad sin dramatismos impostados ni metáforas grandilocuentes. Aquí todo es más crudo y más real: una letra que nombra lo que normalmente se calla, un relato casi testimonial que habla de rencor, nostalgia y de esa certeza incómoda de que algunos vínculos cambian para siempre.

En lo musical, “amiamiga” supone un paso adelante evidente. La canción se construye sobre un arpegio que sostiene la tensión de principio a fin, permitiendo que cada frase respire y que la atmósfera gane peso. El crescendo final desemboca en un estribillo que funciona como mantra, un pensamiento intrusivo que insiste en la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: “¿qué habría pasado si…?”. Y en medio de esa duda, la frase que da título al comunicado: “ya nos veremos en el infierno”, una mezcla de amenaza cariñosa y destino compartido que convierte el tema en un momento de catarsis colectiva.

shego apuntan aquí hacia un sonido más internacional y expansivo, con ecos de Wet Leg, Broadcast o NewDad, pero sin perder la honestidad que siempre las ha definido. La banda —Raquel Cerro, Charlotte Augusteijn, Elena Sabio e Irenegarry— atraviesa un momento de cohesión creativa que se nota tanto en el estudio como en el directo. Y precisamente será en directo donde esta nueva etapa empiece a tomar forma: México será el primer país en escucharlas, con fechas en Toluca, Guadalajara y CDMX, antes de una gira de primavera por España que pasará por Lugo, Sabadell, Valencia y Madrid.

“amiamiga” no llega para mantener la rueda girando, sino para abrir otra distinta. Es una canción que asume que las rupturas —románticas, amistosas o vitales— forman parte del mismo proceso de crecer y cambiar. shego firman aquí uno de sus temas más potentes, una pieza que duele y cura al mismo tiempo, y que promete convertirse en un momento de comunión absoluta en sus próximos conciertos.

shego, una banda que ha convertido la vulnerabilidad en un arma generacional

Desde su irrupción en la escena independiente, shego se han consolidado como una de las propuestas más personales y reconocibles del pop alternativo español. Con una mezcla de guitarras afiladas, letras que combinan humor, crudeza y sensibilidad, y una energía escénica que ha ido creciendo con cada gira, el grupo ha sabido conectar con una generación que encuentra en sus canciones un espejo honesto y sin filtros. Tras trabajos que las situaron en el radar nacional, su evolución reciente apunta hacia un sonido más amplio y ambicioso, sin perder la esencia emocional que las caracteriza. Con esta nueva etapa, shego parecen preparadas para dar un salto definitivo y consolidarse como una de las bandas clave del panorama actual.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.