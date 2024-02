«Shiver», tercer adelanto de The Libertines para su anunciado álbum en 2024

Una de las cosas que tiene la música es que nunca para. Si te descuidas el tren pasa de largo y llegas tarde. Es por ello que no podemos dejar escapar a estos libertinos londinenses que hace poco publicaron su tercer sencillo Shiver, palabra inglesa que puede interpretarse de diversas maneras: escalofrío, hacer añicos, estremecimiento, piedra esquistosa, entre otros múltiples significados.

El tema parece inspirado en la reina Isabel II de Inglaterra. Sorpresivamente la banda estaba viendo el funeral de la reina mientras grababan el álbum en Jamaica. «Fue muy extraño», comentó Peter Doherty, miembro de la misma. Como dice la sentencia… la muerte siempre produce escalofríos.

Las imágenes del clip narran la historia de un soldado que rinde tributo a la reina Isabel II de Inglaterra tras su fallecimiento: «Todos hacían cola para mirar. La anciana se ha ido. Mientras el andrajoso estandarte toca el suelo. Otro día más de coronación», así lo sentenciaba The Libertines.

El single se acompaña de un video oficial que ha sido maravillosamente dirigido en blanco y negro por Alexander Brown. El estilismo es muy británico y las imágenes repletas de simbologías: las monedas en los ojos del fallecido, el parecido de ciertos protagonistas con famosos, su estilismo, el cruce del cortejo fúnebre por un puente, el depositar el ataúd en el agua…

Según Peter Doherty la canción tenía que llamarse The Last Dream Of Every Dying Soldier (El último sueño de cada soldado moribundo) pero tras la muerte de la reina decidieron cambiar el nombre por el de Shiver, dada su contundencia, significado y brevedad.

Recordemos que The Libertines es una banda de rock británica cuyo estilo se clasifica como post-punk revival. La banda alcanzó su mayor fama al comienzo de la década de los 2000. Está compuesta por Pete Doherty (voz y guitarra rítmica), Carl Barât (voz y guitarra principal), John Hassall (bajo) y Gary Powell (batería).

Disfrutemos de momento este video y sencillo mientras esperamos su nuevo plástico para marzo…