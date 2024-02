Sia y Kylie Minogue lanzan «Dance Alone», un himno para seguir la fiesta

Las dos estrellas australianas de la música pop se han unido para crear una canción que invita a bailar sin parar, incluso cuando se está solo. Dance Alone es el segundo sencillo del décimo álbum de estudio de Sia, Reasonable Woman, que saldrá a la venta el 3 de mayo.

La canción, que ya está disponible en las plataformas digitales, tiene un ritmo pegadizo y una letra optimista, en la que las cantantes expresan su deseo de continuar la diversión pase lo que pase.

Recordemos que Sia y Kylie Minogue ya habían colaborado anteriormente en el álbum de 2014 de Kylie, Kiss Me Once. Sia es una de las coautoras de la canción Sexercize.

El próximo disco de Sia, Reasonable Woman, también contendrá colaboraciones con Chaka Khan, Labrinth, Paris Hilton, Rosalía, Greg Kurstin y Benny Blanco, entre otros.

Os dejamos con el tracklist completo de este trabajo:

‘Little Wing’

‘Immortal Queen’ (feat. Chaka Khan)

‘Dance Alone’ (Sia and Kylie Minogue)

‘I Had A Heart’

‘Gimme Love’

‘Nowhere To Be’

‘Towards The Sun’

‘Incredible’ (feat. Labrinth)

‘Champion’ (feat. Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff)

‘I Forgive You’

‘Wanna Be Known’

‘One Night’

‘Fame Won’t Love You’ (feat. Paris Hilton)

‘Go On’

‘Rock And Balloon’