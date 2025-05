Sidonie abraza sus raíces con “Et Puc Odiar Molt Més” y su fichaje por Sonido Muchacho

El trío barcelonés Sidonie, formado por Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi, ha comunicado su fichaje por el sello independiente Sonido Muchacho y ha lanzado Et Puc Odiar Molt Més, el primer sencillo de su próximo álbum, que será íntegramente en catalán. Estrenado el 2 de mayo de 2025, el tema, producido por Sergio Pérez, es un vibrante himno pop-rock que captura la esencia festiva de un viernes por la noche, con un guiño a Just Like Heaven de The Cure. La banda describe la canción como una explosión de energía, con una ironía romántica que juega con amar a quien te odia y odiar a quien te ama. El video, dirigido por Rodella, refuerza esta atmósfera eufórica.

El nuevo álbum, del que aún no conocemos detalles, representa un nuevo capítulo para Sidonie, que por primera vez cantarán exclusivamente en su lengua materna, tras experimentar con el catalán en Portlligat (El Regreso de Abba, 2020).

Et Puc Odiar Molt Més habla de relaciones adictivas, comparadas con la incapacidad de dejar un bar: “Cuanto más quieres irte, menos lo puedes hacer”. Con este sencillo, Sidonie no solo celebra su identidad catalana, sino que reafirma su capacidad para reinventarse tras 27 años de carrera.

Sidonie: Tres décadas de pop mediterráneo y reinvención constante

Formada en Barcelona en 1997, Sidonie, integrada por Marc Ros (voz y guitarra), Jesús Senra (bajo y voz) y Axel Pi (batería), es una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español. Su debut homónimo Sidonie (2001), cantado en inglés, marcó sus inicios psicodélicos, influenciados por The Beatles y The Kinks. La transición al castellano con Fascinado (2005) y el éxito de El Incendio (2009) los consolidó en la escena indie, con hits como Por Ti y El Incendio. Con 11 álbumes, incluyendo Costa Azul (2007), El Fluido García (2011) y Marc, Axel y Jes (2023), han explorado power pop, psicodelia y rock con un sello mediterráneo. Su próximo disco, íntegramente en catalán, refleja su conexión con sus raíces y su valentía para evolucionar. Con giras por Europa, América Latina y festivales como Vive Latino, Sidonie ha vendido millones de discos y mantiene un vínculo único con su público. Su fichaje por Sonido Muchacho y su nueva etapa en catalán prometen llevar su legado a nuevas alturas.

