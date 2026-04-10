Sienna desata su lado más vulnerable con “LOCO”, el nuevo adelanto de su próximo álbum «Lince»

El proyecto del valenciano Sienna sigue marcando el pulso emocional de su nueva etapa con “LOCO”, segundo adelanto de su inminente álbum Lince. La canción se mueve en ese territorio frágil que queda tras una despedida, cuando uno intenta convencerse de que avanzar es lo correcto pero la memoria insiste en tirar hacia atrás. No es casual que el verso central —“Llámame loco pero quiero darte el mundo entero otra vez”— funcione como columna vertebral del tema: ahí está la contradicción, la vulnerabilidad y ese impulso irracional que sobrevive incluso cuando la historia ya debería estar cerrada.

Musicalmente, “LOCO” apuesta por la desnudez. Sienna reduce la producción a lo esencial para dejar que la voz y las armonías respiren, construyendo un relato directo y sin artificios. Esa honestidad encaja con la línea que ya marcó “Garra”, el primer adelanto de Lince, y confirma que el álbum se moverá en un terreno íntimo, emocional y profundamente personal.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que refuerza esa estética minimalista y emocional, y coincide con el anuncio de las primeras fechas de la gira de presentación: Valladolid, Sevilla, Córdoba, Murcia, Alicante y Madrid serán las primeras paradas de un tour que el artista define como su propuesta “más salvaje”, una evolución natural tras el impulso que supuso su anterior trabajo Trance.

Con “LOCO”, Sienna demuestra que su nuevo álbum no solo explorará los claroscuros de las relaciones humanas, sino también la forma en que uno se reconstruye después del impacto. Una pieza íntima, honesta y directa que lo reafirma como una de las voces más sensibles y personales del pop alternativo nacional.

Sienna, del impacto emocional a la consolidación de un sonido propio

Desde su debut en 2017 con Trágico y fugaz, Sienna ha construido una carrera que combina lirismo emocional, crítica social y una identidad sonora cada vez más depurada. Con Tiempos de Impacto (2019) consolidó su presencia en la escena independiente, mientras que el EP Melancolic (2021) profundizó en su vertiente más introspectiva. Su salto más arriesgado llegó con Trance (2024), un álbum conceptual que exploraba la enajenación y el estado mental sobre el escenario, ampliando su paleta sonora y llevándolo a su gira más ambiciosa hasta la fecha. Ahora, con Lince en el horizonte y adelantos como “Garra” y “LOCO”, el artista encara una nueva etapa donde la vulnerabilidad, la honestidad y la búsqueda emocional marcan el camino de un proyecto en plena madurez creativa.

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