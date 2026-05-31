Sienna sigue desvelando las capas de Lince, su próximo álbum, con el lanzamiento de «X los siglos de los siglos», el tercer adelanto de un disco que se perfila como el trabajo más personal e introspectivo de su trayectoria. Después de «Garra» y de «LOCO», el artista valenciano entrega ahora su pieza más declarativa: una canción sobre identidad, sobre la capacidad de elegir incluso cuando el guión ya parece escrito, y sobre los límites que cada uno decide poner. Lince está previsto para otoño de 2026 y llega de la mano de Universal Music y Pink House.

Poner límites también es un acto de empoderamiento

Hay canciones que se posicionan desde el primer acorde, y «X los siglos de los siglos» es una de ellas. La producción arranca contenida, casi íntima, construida al servicio de una voz que no necesita volumen para imponerse. El tema avanza con calma hasta desembocar en un crescendo final de gran intensidad, ese instante en que la vulnerabilidad y la determinación se dan la mano sin que ninguna de las dos gane del todo.

El propio artista lo explica con precisión: «Realmente es una canción de empoderamiento y de posicionarme en mi figura como artista. Es una canción de poner límites. De no dejar entrar a las personas a ver más allá de lo que les quiero enseñar.» Hay en esa declaración algo que va más allá del single: es casi un manifiesto sobre cómo Sienna entiende su relación con el público y con su propia exposición. La canción no habla de desamor ni de victoria fácil, sino de algo más incómodo y más honesto: la dificultad de sanar heridas profundas con soluciones superficiales.

Con los tres adelantos sobre la mesa, Lince empieza a tener un perfil nítido: un disco sobre decidir quién eres y a quién dejas entrar en tu vida. Los tres temas comparten esa tensión entre lo que se muestra y lo que se protege, entre la intensidad del directo y la intimidad de la composición. Si Trance (2024) era un disco sobre el estado mental del escenario, Lince parece querer ir un paso más adentro.

La gira de Lince ya tiene media España en el mapa

Sienna presentará Lince en directo en una gira que arranca en otoño de 2026 y que ya acumula fechas en gran parte de la geografía española. A las primeras confirmaciones (Valladolid, Sevilla, Córdoba, Murcia, Alicante y Madrid en Inverfest) se suman ahora León, Oviedo, Vigo, Granada, Barcelona (Cruïlla Hivern) y Zaragoza. Las entradas están ya a la venta en baila.fm y en siennaoficial.com.

2026

13/11/26 — Valladolid — PortaCaeli

14/11/26 — León — Espacio Vías

20/11/26 — Sevilla — Malandar

21/11/26 — Córdoba — Sala Impala II

27/11/26 — Murcia — REM

28/11/26 — Alicante — Sala Stereo

2027

09/01/27 — Madrid — La Riviera (Inverfest)

15/01/27 — Oviedo — Sala Tribeca

16/01/27 — Vigo — Mondo Club

22/01/27 — Granada — Sala Planta Baja

06/02/27 — Zaragoza — Sala López

12/02/27 — Barcelona — La Nau (Cruïlla Hivern)

Nueve años construyendo el lince

Sienna es el proyecto de pop alternativo del artista valenciano que desde 2017 ha ido labrando su espacio en la escena independiente española con una constancia que no siempre recibe el reconocimiento que merece. Debutó con Trágico y fugaz (2017), un disco de crítica social y lírica directa, y consolidó su voz con Tiempos de Impacto (2019) y el EP Melancolic (2021), acumulando bolos en festivales como Sonorama Ribera o Cruïlla. Canciones como «Se me para el tiempo» dejaron claro que Sienna sabía construir piezas que aguantan el peso de un escenario y el de una escucha en solitario.

El salto cualitativo llegó con Trance (2024), un álbum conceptual sobre la enajenación del directo que impulsó la gira más importante de su carrera y le dio presencia en medios y sincronizaciones televisivas. Lince llega ahora como su trabajo más ambicioso y expone algo diferente: no el artista en el escenario, sino el artista eligiendo quién es antes de subir a él. Como decía en aquella entrevista de 2020 en CrazyMinds, no es capaz de defender sobre las tablas algo en lo que no cree. Con «X los siglos de los siglos», queda claro que sabe exactamente en qué cree.

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