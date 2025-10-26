Siloé convierte «Campo Grande» en un himno emocional para Valladolid

El trío vallisoletano Siloé vuelve a la carga con Campo Grande, un nuevo single que no solo adelanta su próximo álbum, sino que se erige como una auténtica declaración de amor a su ciudad natal. Inspirado en el emblemático parque del mismo nombre, el tema mezcla pop-rock vibrante con electrónica bailable y una carga emocional que conecta directamente con la memoria colectiva de Valladolid. El videoclip, protagonizado por la actriz Clara Alvarado y dirigido por Híbrido Abraxas, recorre los rincones más simbólicos de la ciudad, con la participación de más de cien vecinos en una celebración comunitaria que refuerza el carácter local del proyecto.

Tras el éxito de Santa Trinidad, que les llevó a girar por toda España con más de 100 conciertos y 40 sold outs, Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos se encuentran en su momento más dulce. Campo Grande ha sido calificada por la propia banda como “la canción más importante” de su trayectoria, y no es para menos: el Ayuntamiento de Valladolid ha respaldado públicamente el lanzamiento, que además servirá de pistoletazo de salida para la gira mundial Campo Grande World Tour. Esta incluirá paradas en España, Europa y Latinoamérica, con fechas confirmadas en Argentina, Colombia, Chile y México, y culminará el 27 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

De la canción de autor al pop electrónico: la evolución de Siloé

Formado en 2016 en Valladolid, Siloé nació como un proyecto de canción de autor liderado por Fito Robles, quien regresaba de estudiar en el Berklee College of Music con una idea clara: mezclar folk íntimo con producción moderna. A él se sumó Xavi Road, guitarrista y productor, y más tarde Jaco Betanzos como batería. Su primer álbum, La verdad (2016), publicado por Mushroom Pillow, ya mostraba una sensibilidad melódica y lírica que les distinguía en la escena emergente española.

Con La luz (2018), el dúo comenzó a explorar sonidos más expansivos, y en Metrópolis (2020) dieron el salto definitivo hacia una electrónica emocional que les acercó a públicos más diversos. La edición Metrópolis 2.0 (2021) incluyó colaboraciones con diez artistas, consolidando su presencia en festivales y playlists. Pero fue con Santa Trinidad (2024), producido por Pablo Cebrián, donde alcanzaron su madurez artística: un disco que funciona tanto en la pista de baile como en momentos íntimos, y que les posicionó como uno de los proyectos más originales del pop español actual.

La evolución de Siloé no ha sido solo sonora, sino también conceptual. Cada álbum ha reflejado una etapa vital y estética distinta, y Campo Grande parece cerrar el círculo con una mirada nostálgica pero vibrante hacia sus raíces. Su capacidad para conectar lo local con lo universal, lo emocional con lo bailable, les convierte en una banda a seguir muy de cerca en los próximos años.

