Siloé firman en “Regu” un himno emocional sobre segundas oportunidades y la búsqueda de paz interior

El dúo vallisoletano Siloé regresa con “Regu”, un single que la propia banda considera uno de los más importantes de su carrera por la carga emocional que arrastra. La canción aborda ese momento en el que se echa de menos a alguien y nace el deseo de intentarlo de nuevo, aun sabiendo que las segundas oportunidades nunca vienen con garantías. “Regu” transita entre la nostalgia, el miedo al fracaso y la esperanza de que lo vivido merezca una nueva oportunidad, apoyándose en una producción que mantiene la sensibilidad pop que caracteriza al proyecto.

El videoclip añade una lectura paralela: un rey que no es un rey, sino un símbolo del ego, del estatus y del poder entendido como imposición. La pieza recorre algunos de los lugares más reconocibles de Valladolid, mostrando su pasado histórico y esa huella de grandeza que permanece en sus calles. El protagonista avanza sin rumbo claro, buscando algo que nunca llega, hasta que finalmente se detiene y solo queda silencio. El mensaje es directo: ni el poder ni la autoridad garantizan la paz; a veces solo renunciando al ruido y al propio ego es posible encontrarla.

El lanzamiento llega en un momento clave para Siloé, que han vivido un año de crecimiento sostenido hasta consolidarse como una de las bandas más relevantes del panorama español. Con más de 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad digital que supera los 200.000 seguidores, su directo se ha convertido en el motor del fenómeno: más de 100 conciertos, más de 50 sold outs y un Campo Grande Tour que ha llenado prácticamente todas sus fechas. La gira nacional de 2025 superó las 20.000 entradas vendidas y marcó hitos como su primer Movistar Arena, agotado en 48 horas y con una segunda fecha añadida. A ello se suman el Disco de Oro para “Santa Trinidad”, el Disco de Platino para “Todos los besos” y una gira por Latinoamérica que confirma su proyección internacional.

“Regu” no es solo un nuevo single: es un paso más en la consolidación de un proyecto que ha sabido conectar con una generación que busca emoción, verdad y canciones que acompañen en los momentos decisivos. Siloé firman aquí un tema que habla de segundas oportunidades, pero también de reconciliación con uno mismo.

Siloé, una década construyendo un sonido propio que conquista al público

Desde su irrupción en la escena indie española, Siloé han construido una carrera basada en la mezcla de electrónica, pop y sensibilidad acústica, siempre con un enfoque emocional muy reconocible. Tras sus primeros trabajos, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una de las propuestas más sólidas del panorama nacional, gracias a una identidad sonora propia y a un directo que se ha convertido en su gran sello. Con giras multitudinarias, discos certificados en oro y platino y una comunidad cada vez más amplia, el dúo ha demostrado que su música conecta tanto en lo íntimo como en lo masivo. Su evolución artística, siempre abierta a nuevas influencias, los ha llevado a consolidarse como una de las bandas más queridas y respetadas del indie español contemporáneo.

