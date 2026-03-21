Siloé regresan con “Dime”, un nuevo himno emocional que consolida su salto a los grandes escenarios en 2026

Siloé vuelven con fuerza. Tras una gira arrolladora por Colombia, Chile y Argentina, la banda vallisoletana presenta “Dime”, un single que no solo reafirma su crecimiento internacional, sino que también marca un punto de inflexión en su sonido. El tema combina la sensibilidad lírica de Fito Robles con una producción más directa, expansiva y pensada para grandes recintos, reflejando la energía que el grupo ha absorbido en su reciente paso por Latinoamérica. Como explican ellos mismos, “‘Dime’ es la respuesta a todo lo que hemos vivido estas últimas semanas; captura esa intensidad emocional que solo el directo te da”.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial que amplía el universo visual de esta nueva etapa. La pieza no se limita a ilustrar la canción: construye una narrativa cinematográfica que refuerza la potencia emocional del tema y anticipa la estética del proyecto que están preparando. “Dime” se suma así a los adelantos del álbum que Siloé publicarán a finales de 2026, un trabajo que promete consolidar su madurez artística y su expansión global.

Con este nuevo single, la banda demuestra que su evolución no es casualidad, sino el resultado de un proceso de crecimiento constante, de escenarios cada vez más grandes y de una identidad sonora que se afianza sin perder su esencia. “Dime” ya está disponible en todas las plataformas digitales y confirma que 2026 será un año decisivo para el grupo.

Siloé, una trayectoria que ha convertido la emoción y la ambición en su sello personal

Desde su formación, Siloé han construido un camino propio dentro del pop alternativo español, combinando electrónica, folk, pop y una sensibilidad lírica que los distingue. Tras sus primeros trabajos, el proyecto evolucionó hacia un sonido más expansivo con discos como La luz o Metrópolis, donde consolidaron una identidad marcada por la mezcla de introspección y épica. Su directo, cada vez más sólido, los ha llevado a festivales y recintos de gran formato, y su reciente salto a Latinoamérica confirma su creciente proyección internacional. Con su próximo álbum previsto para finales de 2026, la banda entra en una etapa de madurez creativa que promete situarlos definitivamente entre las propuestas más relevantes del panorama nacional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.