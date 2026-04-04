Silver Gore brindan un regreso embriagador con “Black Cherry Liqueur”

El dúo formado por Ava Gore y Ethan P. Flynn, conocido como Silver Gore, vuelve a escena con “Black Cherry Liqueur”, su primer lanzamiento de 2026 y el esperado movimiento tras el EP Dogs In Heaven, publicado el año pasado. La banda retoma su mezcla de pop oscuro y sensibilidad experimental con un single que funciona como un salto al vacío: impulsivo, emocional y lleno de esa electricidad que solo aparece cuando uno decide dejarse llevar.

Según explica Gore, la canción nace de un impulso vitalista y contradictorio: “Es sobre asumir riesgos, soltar y entender que las cosas no saldrán como planeaste. Es estar borracho de lo absurdo e inesperado de la vida. Pero también envenenar sin querer partes de tu mundo al hacerlo. Siempre dando la bienvenida a la sorpresa y la alegría de lo inesperado. Ser destructivo y construir entre las cenizas”. Una declaración que encaja perfectamente con el espíritu del tema, donde la producción se mueve entre la melancolía y un impulso casi hedonista.

“Black Cherry Liqueur” llega bajo el sello Island Records y confirma que Silver Gore no están interesados en repetir fórmulas, sino en seguir explorando ese territorio emocional donde lo bello y lo devastador conviven sin pedir permiso. Un regreso breve pero contundente que apunta a un 2026 especialmente fértil para el dúo.

Silver Gore, un viaje entre sombras, pop retorcido y sensibilidad cruda

Aunque su trayectoria es todavía corta, Silver Gore han logrado llamar la atención gracias a una propuesta que combina pop alternativo, electrónica minimalista y un imaginario emocional profundamente íntimo. Su debut con el EP Dogs In Heaven les situó como una de las formaciones emergentes más interesantes del panorama británico, destacando por su habilidad para construir atmósferas densas sin renunciar a la accesibilidad melódica. Ava Gore, con una voz frágil pero incisiva, y Ethan P. Flynn, productor y multiinstrumentista con un instinto innato para el detalle, forman un tándem que se mueve con soltura entre lo experimental y lo confesional. Con “Black Cherry Liqueur”, el dúo reafirma su identidad y abre una nueva etapa que promete consolidar su lugar en la escena independiente.

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