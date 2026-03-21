Sílvia Pérez Cruz desborda emoción y metamorfosis íntima en “Líquido”, el nuevo adelanto de su próximo proyecto

Sílvia Pérez Cruz vuelve a demostrar por qué es una de las voces más singulares y conmovedoras de la música en español con “Líquido”, una nueva pieza que anticipa su próximo proyecto y que profundiza en esa idea de transformación que atraviesa su obra reciente. La canción, delicada y luminosa, se construye alrededor de una premisa poética que la propia artista resume en una línea que funciona como declaración de intenciones: “Yo quisiera cantando borrar los límites, volverlos líquidos, aunque sea por un momento”.

“Líquido” llega en un momento especialmente significativo para la artista catalana. Apenas una semana después de recibir el Premio Goya a Mejor Canción Original por “Flores para Antonio”, Sílvia presenta un tema que parece abrir una etapa más expansiva, donde tradición, experimentación y sensibilidad se entrelazan con una naturalidad desarmante. Su nuevo proyecto, que verá la luz acompañado de una extensa gira, incluirá nuevas composiciones originales que combinan su sonido habitual con formas musicales inéditas, reforzando esa búsqueda constante que define su trayectoria.

La gira que acompaña este lanzamiento incluye paradas especialmente simbólicas, como el 24 de marzo en el Teatro Real de Madrid y el 25 de marzo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dos escenarios que subrayan el peso cultural de esta nueva etapa. A estas fechas se suma el eco reciente de su recital en L’Olympia de París, celebrado en el Día Internacional de la Mujer, una noche que se convirtió en un homenaje íntimo a todas las mujeres que han abierto caminos y en un encuentro profundo con el público.

Con “Líquido”, Sílvia Pérez Cruz no solo presenta un adelanto más: abre la puerta a un ciclo especialmente luminoso, donde su creatividad, su presencia escénica y su vínculo emocional con el público alcanzan una nueva profundidad. Su música vuelve a invitarnos a sumergirnos en un territorio donde la emoción se mueve, fluye y se transforma.

Sílvia Pérez Cruz: convirtiendo la emoción en un lenguaje universal

Desde sus primeros pasos en el jazz y la música de raíz hasta sus proyectos más recientes, Sílvia Pérez Cruz ha construido una carrera marcada por la sensibilidad, la experimentación y una voz capaz de atravesar géneros y fronteras. Su discografía incluye trabajos como 11 de novembre, Vestida de nit o Farsa, donde combina composición propia, reinterpretación y exploración escénica. Además de su labor discográfica, ha destacado en el cine y el teatro, firmando canciones que le han valido tres Premios Goya. Su capacidad para unir tradición, contemporaneidad y emoción la ha convertido en una de las artistas más respetadas del panorama ibérico. Con “Líquido” y su nueva gira internacional, Sílvia abre un capítulo que promete ser uno de los más significativos de su carrera.

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