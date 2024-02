Sister Bliss, de Faithless, estrena nuevo single en solitario y anuncia el regreso de la banda al escenario

La DJ y productora Sister Bliss, integrante del legendario grupo de música electrónica Faithless, ha lanzado su último single en solitario, titulado Do It Right. Se trata de un tema de house eufórico e inspirado en el sonido clásico de la escena neoyorquina, que muestra la versatilidad y el talento de la artista británica.

Do It Right llega poco después de que Faithless anunciara su vuelta a los escenarios tras ocho años de ausencia, con una actuación en el festival Camp Bestival Shropshire, que se celebrará del 15 al 18 de agosto. Será el primer show de la banda desde la muerte de su vocalista Maxi Jazz en 2022, a quien Sister Bliss ha rendido homenaje.

“Estamos muy felices de anunciar el regreso de Faithless al ámbito en vivo después de ocho años, y no podemos pensar en una mejor forma de volver que a los sagrados campos de Camp Bestival, en toda su gloriosa alegría”, ha dicho Sister Bliss. “Esta será una gran celebración, estamos deseando que nos acompañéis; va a ser un verano emocionante”.

Sister Bliss ha seguido activa como solista durante la pausa de Faithless, y el año pasado publicó otro single llamado Life is a Melody, en colaboración con los productores Hyacinth & Apollo. En él, plasmó la sensación de liberación y euforia de volver a tocar en festivales después de las restricciones por la pandemia.

Faithless es una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia de la música electrónica, con más de 15 millones de discos vendidos y éxitos como Insomnia, God Is A DJ o We Come 1. Su último álbum, All Blessed, salió en 2020 y recibió elogios de la crítica y el público.