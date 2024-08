Sixpence None The Richer regresa con nueva música y gira

Sixpence None The Richer ha lanzado We Are Love, su primera canción con la formación original en 20 años. Este tema es el primer sencillo de su próximo EP Rosemary Hill, que saldrá el 4 de octubre a través de Flatiron. La banda, conocida por sus éxitos Kiss Me (1998) y Breathe Your Name (2002), vuelve con una mezcla de guitarra acústica y eléctrica, y su mensaje de amor y resistencia.

El EP Rosemary Hill incluirá seis canciones: Thread The Needle, Julia, We Are Love, Child And Man, Homeland y Rosemary Hill. Este lanzamiento coincide con el anuncio de su gira norteamericana “We Are Love” para celebrar el 25 aniversario de la banda. La gira comenzará en octubre y recorrerá ciudades como Memphis, Houston, Nueva Orleans, Chicago, Nashville, Filadelfia, Boston y Nueva York.

El resurgimiento de Kiss Me en TikTok y la reciente versión de SZA en 2019 han mantenido a la banda en el radar del público. Habrá que ver qué les depara esta nueva etapa.