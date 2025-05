Skunk Anansie desata la furia con su nuevo single “Animal”

La banda británica de rock Skunk Anansie ha compartido su nuevo single Animal, estrenado el 30 de abril de 2025. Este tema, descrito como un torbellino electrónico, oscuro y melancólico, se caracteriza por su energía visceral y su estribillo pegajoso que invita a corearlo desde la primera escucha. Animal forma parte de su próximo álbum The Painful Truth, que verá la luz el 23 de mayo a través del sello FLG Records, marcando el regreso discográfico de la banda tras nueve años de silencio en el estudio.

El single se convirtió en un favorito instantáneo durante su reciente gira por Reino Unido y Europa, donde agotaron entradas y dejaron al público extasiado. La vocalista Skin, conocida por su carisma y potencia vocal, expresó su entusiasmo: “Estamos encantados de que este tema por fin esté disponible, fue uno de los favoritos en la gira y causó furor”. La canción, producida con un enfoque crudo y directo, combina la esencia alternativa de la banda con una atmósfera contemporánea que nos recuerda a la intensidad de sus primeros trabajos, pero con un aire renovado.

El videoclip de Animal, dirigido por India Fleming y editado por Shea McChrystal, es una experiencia visual tan intensa como la canción misma. Grabado durante sus presentaciones en directo, el vídeo utiliza imágenes cercanas, luces parpadeantes y efectos visuales tratados para transmitir la tensión claustrofóbica y el drama pulsante que caracterizan al tema. Este enfoque refuerza la conexión visceral que Skunk Anansie mantiene con su audiencia, capturando la energía cruda de sus directos.

El lanzamiento de Animal llega en un momento clave para la banda, que se encuentra en plena gira europea y ha sido confirmada como cabeza de cartel en el escenario de The Independent en el festival The Great Escape el 16 de mayo. Además, Skunk Anansie celebrará el lanzamiento de The Painful Truth con un concierto especial cerca de Bristol el 23 de mayo, en Good Times at The Ridings, con Republica como banda invitada. También actuarán como invitados especiales en dos conciertos al aire libre de Smashing Pumpkins en Reino Unido en agosto.

The Painful Truth promete ser un álbum provocador y emocional, donde Skunk Anansie reflexiona sobre su identidad y su lugar en la música actual. Según la banda, este trabajo, producido por David Sitek (conocido por su trabajo con TV On The Radio y Yeah Yeah Yeahs), es un testimonio de su evolución, manteniendo su espíritu combativo y su compromiso con temas sociales y políticos. Animal es solo un adelanto de lo que está por venir, y si este single es un indicativo, los fans pueden esperar un disco que reafirme el legado de Skunk Anansie como una de las bandas más visionarias del rock británico.

Los indomables Skunk Anansie: un legado de rock y rebeldía

Formada en Londres en 1994, Skunk Anansie se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico, rompiendo barreras raciales y de género en un género dominado por narrativas blancas y masculinas. Liderada por la carismática Skin (Deborah Dyer), junto a Cass (Richard Keith Lewis) en el bajo, Ace (Martin Ivor Kent) en la guitarra y Mark Richardson en la batería, la banda creó un sonido único que fusiona rock, metal alternativo, punk y toques electrónicos, con letras cargadas de crítica social y emocionalidad cruda.

Su nombre, inspirado en los cuentos folclóricos africanos de Anansi, el hombre araña, y el término “skunk” (mofeta) para darle un toque provocador, reflejaba su actitud desafiante. Su debut, Paranoid & Sunburnt (1995), irrumpió con singles como Selling Jesus y Weak, que les valieron el reconocimiento como Mejor Banda Nueva Británica por la revista Kerrang!. Le siguió Stoosh (1996), con éxitos como Hedonism (Just Because You Feel Good) y Twisted, que consolidó su presencia en Europa y los llevó a girar con gigantes como U2, Aerosmith y Lenny Kravitz. En 1999, Post Orgasmic Chill exploró sonidos electrónicos, con temas como Charlie Big Potato y Secretly, antes de que la banda se separara en 2001 para que Skin persiguiera una carrera solista.

Tras reunirse en 2009, Skunk Anansie lanzó Smashes and Trashes, una recopilación que marcó su regreso, seguida por los álbumes Wonderlustre (2010), Black Traffic (2012) y Anarchytecture (2016). También publicaron An Acoustic Skunk Anansie – Live in London (2013), un disco en directo que capturó su versatilidad. En 2019, celebraron su 25 aniversario con 25LIVE @ 25, un álbum en directo que reafirmó su impacto. A lo largo de su carrera, han vendido más de cinco millones de discos y acumulado 142 semanas en las listas británicas, según el Guinness Book of British Hit Singles & Albums.

Conocidos por su activismo y su capacidad para abordar temas como la identidad, la igualdad y la política, Skunk Anansie sigue siendo un referente cultural. Su próximo álbum, The Painful Truth (2025), promete continuar esta tradición, con singles como An Artist Is An Artist, Cheeers y Animal que ya anticipan un regreso triunfal.