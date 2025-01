Skunk Anansie regresa con fuerza con «An Artist Is An Artist»

Skunk Anansie ha lanzado un nuevo sencillo titulado An Artist Is An Artist, marcando su primer lanzamiento en casi tres años. La canción, producida y coescrita por David Sitek, conocido por su trabajo con TV On The Radio, Yeah Yeah Yeahs y Foals, ofrece un sonido crudo y directo que destaca por su autenticidad. Según un comunicado de prensa, este sencillo es «el primer adelanto sorprendente de lo que está por venir de la banda en 2025».

La vocalista Skin explicó que eligieron a Sitek porque «su nombre aparecía en muchos discos que nos gustaban, pero ninguno sonaba igual. Todos sonaban frescos, pero principalmente los artistas sonaban como ellos mismos». El guitarrista Ace añadió: «Nos recordó que el proceso de hacer música no tiene que ser tan complicado. Cuando empiezas una banda, nunca lo es, así que fue un buen recordatorio de eso, y nos hizo simplificar las cosas».

El nuevo sencillo llega acompañado de un colorido video oficial que ya está disponible para ver en línea. Además, Skunk Anansie ha anunciado una gira por el Reino Unido para 2025, que comenzará con dos conciertos en el Roundhouse de Camden Town, Londres, el 28 y 29 de marzo. La gira promete ser una producción completamente nueva y emocionante, según Skin.

La vuelta de Skunk Anansie: An Artist Is An Artist marca una nueva era

Skunk Anansie es una banda británica de rock alternativo formada en 1994. Con Skin como vocalista, Ace en la guitarra, Cass en el bajo y Mark Richardson en la batería, la banda ha lanzado seis álbumes de estudio hasta la fecha. Su álbum debut, Paranoid & Sunburnt, fue lanzado en 1995 y les catapultó a la fama con éxitos como Weak y Charity.

A lo largo de su carrera, Skunk Anansie ha sido conocida por su energía en el escenario y su capacidad para abordar temas sociales y políticos en sus letras. Su álbum más reciente, Anarchytecture, fue lanzado en 2016 y recibió elogios por su mezcla de rock y electrónica. Después de una pausa, la banda regresó en 2022 con los sencillos Piggy y Can’t Take You Anywhere.

El lanzamiento de An Artist Is An Artist marca el comienzo de una nueva era para Skunk Anansie, con un sonido renovado y una gira que promete ser inolvidable.

