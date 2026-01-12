Sleaford Mods suben la tensión con un single inquieto y marcado por la influencia de Bowie

El dúo de Nottingham Sleaford Mods arranca 2026 con una sacudida eléctrica: Elitest G.O.A.T., su nuevo single inspirado en la etapa berlinesa de David Bowie, y que además incorpora la voz siempre enigmática de Aldous Harding. La canción, incluida en el inminente álbum The Demise Of Planet X, vuelve a demostrar que Jason Williamson y Andrew Fearn siguen siendo una de las propuestas más imprevisibles y necesarias del post‑punk británico. El tema se construye sobre un pulso sintético y progresivo que remite directamente a Low, una referencia que el propio Williamson reconoce como influencia directa.

La colaboración con Aldous Harding no es casual: ambos ya habían coincidido en Leathery Whip, incluida en Warm Chris (2022), y esta vez la neozelandesa aporta un contrapunto etéreo que suaviza —sin desactivar— la habitual carga de crítica social de Williamson. Su línea vocal en el estribillo, casi fantasmal, abre un espacio emocional nuevo dentro del universo de Sleaford Mods, que rara vez se permiten este tipo de respiros melódicos.

El single llega como adelanto del octavo álbum del dúo, que verá la luz el 16 de enero a través de Rough Trade. Según NME, el disco nace de un proceso de introspección personal de Williamson, que ha revisado su comportamiento pasado y su relación con la salud mental para construir un trabajo más libre y menos rígido en su aproximación creativa. A ello se suma una gira por Reino Unido e Irlanda con entradas de bajo coste para personas con dificultades económicas, una iniciativa que la banda ya había puesto en marcha en 2024 y que vuelve a repetir como gesto de compromiso con su comunidad de seguidores.

Además, Sleaford Mods han unido fuerzas con Ilkley Brewery para lanzar dos cervezas inspiradas en el álbum, cuyos beneficios parciales se destinarán a War Child, igual que parte de la recaudación de la gira. Un movimiento que encaja con la ética directa y sin adornos del grupo, siempre dispuesto a convertir cada lanzamiento en algo más que música: en un acto político, social y cultural.

Sleaford Mods: Del underground de Nottingham al post‑punk más influyente del Reino Unido

Desde su formación en 2007, Sleaford Mods han sido una anomalía dentro del panorama británico. Lo que comenzó como un proyecto casi artesanal de Jason Williamson, acompañado en sus primeros años por Simon Parfrement, se transformó radicalmente en 2012 con la llegada de Andrew Fearn, cuyo enfoque minimalista y directo redefinió por completo el sonido del dúo. Su propuesta —una mezcla de spoken word, electrónica austera y una mirada feroz sobre la vida en la Gran Bretaña de la austeridad— encontró su primer gran punto de inflexión con Austerity Dogs (2013), un álbum que capturó el malestar social de la época con una crudeza que pocos artistas se atrevían a mostrar. A partir de ahí, discos como Divide and Exit (2014), Key Markets (2015) o English Tapas (2017) consolidaron su reputación como cronistas incómodos y necesarios, capaces de convertir la frustración colectiva en arte afilado y urgente.

Su evolución discográfica demuestra una sorprendente capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Eton Alive (2019) marcó un salto hacia un sonido más pulido, mientras que Spare Ribs (2021) amplió su alcance con colaboraciones y un enfoque más expansivo. En 2023, UK Grim los situó de nuevo en el centro del debate cultural, retratando un país atrapado entre la precariedad y la desilusión. Ahora, con The Demise Of Planet X (2026), el dúo parece dispuesto a explorar nuevas texturas inspiradas en la libertad creativa de Bowie, sin renunciar a su ADN: beats secos, letras mordaces y una honestidad brutal que los ha convertido en una de las voces más singulares del post‑punk contemporáneo.

Su trayectoria, lejos de suavizarse, demuestra que Sleaford Mods siguen siendo un grupo que incomoda, provoca y, sobre todo, observa con precisión quirúrgica el pulso de la calle. Y en un panorama saturado de discursos prefabricados, esa autenticidad sigue siendo su arma más poderosa.

