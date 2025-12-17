Sleaford Mods y Sue Tompkins se sumergen en la oscuridad con «No Touch»

Sleaford Mods han vuelto a sorprender con un giro inesperado en su octavo álbum The Demise Of Planet X, que verá la luz el próximo 16 de enero a través de Rough Trade. El dúo de Nottingham ha presentado su nuevo single No Touch, una colaboración con la artista escocesa Sue Tompkins, ex vocalista de Life Without Buildings, que aporta un aire peculiar y emotivo a la pieza. Grabado en Invada Studios, el tema nació de un intercambio de notas de voz entre Jason Williamson y Tompkins, que luego se transformaron en un collage sonoro de beats minimalistas y frases cortas cargadas de vulnerabilidad.

El videoclip, dirigido por la cineasta Andrea Arnold (American Honey, Wuthering Heights), refuerza la atmósfera de aislamiento y caos cotidiano que transmite la canción. Rodado en Dartford, cerca de la infancia de Arnold, el resultado es un retrato visual que mezcla a la banda con vecinos locales en escenas que oscilan entre lo surrealista y lo íntimo. Según Williamson, nadie más que Arnold podría haber capturado la “pesadilla suave” que define el tema.

La colaboración con Tompkins no es casual: su estilo vocal, cercano a la improvisación poética, recuerda a la crudeza punk y a la fragilidad de Björk en sus primeros años, algo que Williamson destacó en entrevistas recientes con NME. Para Tompkins, la invitación fue un impulso inmediato: “Sentí una gran urgencia de decir sí”, confesó, subrayando la conexión emocional que encontró en las letras.

No Touch se suma a los adelantos Megaton, The Good Life y Bad Santa, que formarán parte de The Demise Of Planet X. Además, los Sleaford Mods ya han anunciado una gira por Reino Unido e Irlanda en 2026, con paradas en Glasgow, Manchester, Londres y Dublín, entre otras ciudades, y con un gesto solidario: donarán una libra o un euro por cada entrada vendida a la organización War Child.

De Nottingham al mundo: la trayectoria de Sleaford Mods

Sleaford Mods se formaron en Nottingham a finales de los 2000, con Jason Williamson como voz principal y Andrew Fearn a cargo de las bases electrónicas. Su propuesta se consolidó como una de las más singulares del panorama británico: un híbrido de spoken word, punk y electrónica minimalista que retrata con crudeza la vida cotidiana, la precariedad y la rabia social. Su primer gran impacto llegó con Austerity Dogs (2013), un álbum que puso sobre la mesa su estilo directo y sin concesiones.

A partir de ahí, la dupla encadenó discos que reforzaron su reputación como cronistas de la clase trabajadora británica. Divide and Exit (2014) y Key Markets (2015) consolidaron su discurso político y social, mientras que English Tapas (2017) les llevó a un público más amplio. En 2019 lanzaron Eton Alive, el primero bajo su propio sello, Extreme Eating, que reafirmó su independencia creativa.

La pandemia no frenó su ritmo: en 2021 publicaron Spare Ribs, un álbum que contó con colaboraciones de Amy Taylor (Amyl and the Sniffers) y Billy Nomates, y que fue aclamado por su capacidad de reflejar el aislamiento y la frustración colectiva. Con UK Grim (2023), los Mods volvieron a su tono más ácido, criticando la política británica y la cultura contemporánea. Ahora, con The Demise Of Planet X, se adentran en un terreno más experimental, sumando voces externas como la de Sue Tompkins y explorando nuevas texturas sonoras.

