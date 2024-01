Sleater-Kinney estrenan «Untidy Creature», el último adelanto de su nuevo álbum «Little Rope»

El dúo de rock alternativo Sleater-Kinney ha compartido Untidy Creature, el último sencillo de su esperado nuevo álbum Little Rope, que saldrá a la venta el 19 de enero a través de Loma Vista. La canción viene acompañada de un impresionante vídeo, protagonizado por la buceadora australiana Amber Bourke, que aguanta la respiración en una bañera durante toda la duración del tema.

Untidy Creature fue la primera canción que escribieron para Little Rope, aunque no lo sabían en ese momento, explican las integrantes de la banda, Corin Tucker y Carrie Brownstein. «No estábamos seguras de si estábamos trabajando en otro disco. También nos preocupaba que hubiera salido demasiado fácil, aunque la canción tenía dos elementos que nos salen muy naturalmente en Sleater-Kinney: un gran riff de guitarra y una parte vocal aún más grande. Pero a medida que pasaba el año, y nuestras opciones y autonomía corporal se reducían, nuestro sentimiento sobre la canción cambió. Se convirtió en un regalo, un lugar donde poner nuestros miedos más oscuros y nuestras esperanzas más profundas. A veces nos sentimos atrapadas o enfadadas, y sin embargo seguimos respirando».

El vídeo, dirigido por Nick Pollet, refleja la incertidumbre, el desasosiego, la urgencia y todos los estados intermedios y desconcertantes con los que nos vemos obligados a lidiar. «Queríamos una imagen que hablara de los temas que impregnan Little Rope«, dicen las artistas. Así que se les ocurrió la idea de una mujer que aguanta la respiración en una bañera durante la canción, sin saber cuáles son sus motivaciones, sin saber si busca escapar, desaparecer, absolverse o simplemente un momento de tranquilidad y alivio. Les encanta la tensión que crea un acto que desafía tanto la costumbre como la comodidad.

Untidy Creature es el tercer adelanto de Little Rope, tras Hell y Say It Like You Mean It. El álbum, el undécimo de su carrera, es el primero que producen ellas mismas y el segundo que graban como dúo, tras la salida de la baterista Janet Weiss en 2019. El disco promete ser una muestra de la fuerza, la creatividad y la rebeldía de Sleater-Kinney, una de las bandas más influyentes y respetadas del rock independiente.