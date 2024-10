Sleater-Kinney nos emociona con «This Time», su nuevo lanzamiento

Sleater-Kinney ha lanzado una nueva y emotiva canción llamada This Time. Este tema forma parte de la edición ampliada de su undécimo álbum de estudio, Little Rope Deluxe, que saldrá el 1 de noviembre a través de Loma Vista. La versión extendida incluye las sesiones acústicas Frayed Rope Sessions y versiones en vivo grabadas en The Forum de Melbourne, además de tres nuevas canciones grabadas durante las sesiones originales del álbum Little Rope.

This Time es una canción introspectiva que comienza con un ritmo de batería constante y letras reflexivas que aumentan en intensidad. La banda describe la canción como un reflejo de una persona que llega al límite de la negación, situándose en los márgenes temáticos de Little Rope, un álbum que aborda la pérdida y sus consecuencias.

La edición ampliada también incluye los temas Here Today y Nothing To Lose. Sleater-Kinney ha explicado que This Time fue la última canción escrita para el álbum y la última en ser eliminada cuando decidieron mantener el álbum original en diez canciones por su coherencia y concisión.

La banda está finalizando su gira de conciertos con actuaciones programadas en San Francisco, Washington y McMenamis Elks Temple. Los fans pueden reservar Little Rope Deluxe y disfrutar de una experiencia musical enriquecida y emocional.