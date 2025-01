Sleigh Bells: El regreso a sus inicios con «Wanna Start A Band?»

Sleigh Bells ha lanzado su nuevo sencillo Wanna Start A Band? y ha anunciado una gira por Estados Unidos para 2025. La noticia supone un emocionante regreso para Derek E. Miller y Alexis Krauss, quienes han estado creando música juntos durante casi 17 años.

El nuevo sencillo, que destaca por su mezcla de ruido, guitarras afiladas y letras nostálgicas, refleja los primeros días de Sleigh Bells como dúo, evocando la energía y el entusiasmo de sus inicios.

Según Alexis Krauss, la inspiración para Wanna Start A Band? surgió en 2014, cuando Derek comenzó a trabajar en el riff de la canción. «Para nosotros, esta canción es un recordatorio de cómo empezamos, pero también es el primer capítulo de una nueva historia que queremos contar», comentó Krauss.

Sleigh Bells: De sus inicios en Brooklyn hasta Wanna Start A Band?

Sleigh Bells se formó en 2008 en Brooklyn, Nueva York, cuando Derek E. Miller y Alexis Krauss decidieron unir fuerzas para crear un sonido único que fusionara noise pop, punk y electrónica. Su álbum debut, Treats (2010), fue un éxito inmediato, destacando por su energía explosiva y temas como Rill Rill y Infinity Guitars. Este disco les permitió ganar una base de seguidores leal y les abrió las puertas a festivales importantes.

En 2012, lanzaron su segundo álbum, Reign of Terror, que consolidó su reputación con canciones como Comeback Kid y End of the Line. Este disco mostró una evolución en su sonido, incorporando influencias del rock y el metal, y recibió elogios por su intensidad y producción.

El tercer álbum de la banda, Bitter Rivals (2013), continuó explorando nuevos territorios musicales con temas como Bitter Rivals y Young Legends. Aunque fue un álbum polarizante, demostró la disposición de Sleigh Bells a tomar riesgos y experimentar con su sonido.

En 2021, lanzaron Texis, un álbum que marcó un regreso a sus raíces con una mezcla de ruido y melodía. Canciones como Locust Laced y Justine Go Genesis destacaron por su energía y creatividad.

Ahora, con el anuncio de su nuevo sencillo Wanna Start A Band? y una gira por Estados Unidos en 2025, Sleigh Bells se encuentra en un momento crucial de su carrera.