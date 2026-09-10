Slipknot han vuelto con «Arsenal», su primera canción nueva desde «Bone Church» (2023) y la primera desde que la banda se despidiera, en cuestión de meses, de dos de sus miembros históricos: el DJ y teclista Sid Wilson y el batería Jay Weinberg. El tema se estrenó el 9 de septiembre en el «Hottest Record» del programa New Music Show de Jack Saunders en BBC Radio 1, donde Corey Taylor la describió como una canción que resume todo lo que representa la banda y que cierra con un desenlace que él mismo calificó de sublime.

«Arsenal» llega acompañada de un videoclip dirigido por Shawn «Clown» Crahan, el propio percusionista de la banda, que junto al actor Jackson White firma una puesta en escena de ritual y sacrificio con máscaras dentro de máscaras, marca de la casa del imaginario visual de Slipknot. El single es además el primer lanzamiento de (sic)est Records, el sello propio de la banda, tras cerrar su contrato de más de dos décadas con Roadrunner Records.

Dos despidos y una canción que lo demuestra

El camino hasta «Arsenal» ha sido accidentado. Jay Weinberg, que llevaba una década como batería de Slipknot desde que sustituyera a Joey Jordison en 2014, fue despedido en noviembre de 2023; el propio músico declaró sentirse destrozado y completamente sorprendido por una decisión que la banda calificó entonces de «creativa». Meses antes, en junio de ese mismo año, el sampler y teclista Craig Jones también había abandonado la formación sin que se diera explicación pública.

Sid Wilson, DJ y teclista desde 1998 y una de las señas de identidad sonoras de la banda, corrió una suerte parecida este verano: tras semanas de rumores que arrancaron con una filtración de TMZ el 31 de julio, Slipknot confirmó su salida el 14 de agosto en un comunicado que apenas duró un cuarto de hora en redes antes de ser borrado. Según ha trascendido, el despido respondería al trato de Wilson hacia sus compañeros. Weinberg, por su parte, encontró después acomodo en Suicidal Tendencies, banda que abandonó a principios de este año, y recientemente ha hablado abiertamente de haber empezado terapia para procesar su salida de Slipknot.

¿Quién araña los platos si Sid Wilson ya no está?

Más allá del contexto, «Arsenal» es también la primera grabación de estudio completa del batería brasileño Eloy Casagrande, ex-Sepultura, que se incorporó a la banda en 2024. En su momento, Slipknot ya había confirmado la existencia de otra canción escrita con Casagrande, «Long May You Die», pero el propio batería reconoció que el tema quedó guardado en el cajón y nunca llegó a publicarse, así que «Arsenal» es, a efectos prácticos, su verdadero estreno con el grupo. Curiosamente, la canción está repleta de scratches pese a que las nuevas fotos promocionales de la banda no muestran a ningún sustituto de Wilson, lo que ha dejado a la prensa especializada preguntándose quién firma esos platos.

Nuevo sello, mismo caos: lo que viene después de «Arsenal»

Por ahora, «Arsenal» se presenta como sencillo suelto, sin álbum anunciado, aunque la banda lleva meses trabajando en su octavo disco de estudio: según ha trascendido, cuentan ya con cerca de cincuenta ideas de canciones y han fichado al productor Matt Wallace (Faith No More, Mushroomhead) para darles forma. El guitarrista Jim Root confirmó recientemente que las sesiones de grabación siguen en marcha, aunque sin fecha ni título todavía sobre la mesa.

Treinta años sin bajar el ritmo: de Iowa a este nuevo (y accidentado) capítulo

Slipknot nacieron en 1995 en Des Moines (Iowa) de la mano de Shawn Crahan, Paul Gray y Anders Colsefni, y en apenas cuatro años se convirtieron, con su álbum debut homónimo de 1999, en una de las bandas más disruptivas del nu metal: máscaras, monos naranjas y una formación de nueve miembros que convertía cada directo en un ritual físico casi tan importante como la música. Discos como Iowa (2001) o Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004) consolidaron su lugar en el metal mundial, pero la banda también ha cargado con más pérdidas que la mayoría: la muerte de Paul Gray en 2010, la salida de Joey Jordison en 2013 (fallecido en 2021) y ahora esta última renovación forzada de su alineación.

«Arsenal» llega, precisamente, como la primera declaración de intenciones de esta nueva etapa: una banda que ha perdido en menos de tres años a tres de sus miembros históricos (Jones, Weinberg y Wilson) pero que insiste, sello propio incluido, en que su capacidad de reinventarse sigue intacta casi treinta años después de aquel primer disco en Iowa.

▶ «Arsenal» — Slipknot | 9 de septiembre de 2026 | (sic)est Records

¿Creéis que Slipknot debería anunciar ya a un sustituto de Sid Wilson, o «Arsenal» demuestra que pueden funcionar sin un DJ fijo?

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