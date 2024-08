Snow Patrol lanza el emotivo sencillo «All» de su nuevo álbum «The Forest Is The Path»

Snow Patrol ha lanzado su nuevo sencillo All, parte de su próximo álbum The Forest Is The Path, que saldrá el 13 de septiembre a través de Polydor. Este es su primer álbum en seis años, tras Wildness de 2018. El álbum fue producido por Fraser T Smith y escrito por Gary Lightbody, Nathan Connolly y Johnny McDaid, con colaboraciones de Will Reynolds, Roy Kerr y Troy Van Leeuwen de Queens Of The Stone Age.

Gary Lightbody compartió que All fue coescrito con Fraser T Smith en noviembre de 2022 y destacó la rápida y fluida colaboración en el estudio. El álbum se describe como una reflexión sobre el amor y las relaciones desde la distancia del tiempo, explorando temas de introspección y memoria.

Además, Snow Patrol ha anunciado una gira por el Reino Unido e Irlanda para febrero de 2025, con fechas en ciudades como Londres, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Manchester, Dublín y Belfast. El anuncio sigue a la salida de los miembros Paul Wilson y Jonny Quinn, y al lanzamiento del primer álbum en solitario de Nathan Connolly, The Strange Order Of Things.