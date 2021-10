Soft Cell siguen preparando su retorno tras 20 años con el single «Bruises on My Illusions»

Artista

Soft Cell

¿Por qué es noticia?

La veterana banda, que publicará su nuevo disco Happiness Not Included el próximo 25 de febrero de 2022, acaban de estrenan un nuevo adelanto titulado Bruises on My Illusions.

Sobre la canción

Según el propio Marc Almond, Bruises on My Illusions puede ser definida como «una mini historia de película negra de Soft Cell sobre un personaje desilusionado con todo en su contra que todavía tiene la esperanza de un futuro mejor, a pesar de las probabilidades. Un Bedsitter más oscuro. Los desafiantes acordes ominosos pero contundentes de Dave inspiraron la canción».

Sobre el disco

Como hemos comentado antes, Happiness Not Included saldrá el próximo 25 de febrero, poniendo fin a un silencio discográfico que se extiende desde 2002 cuando lanzaron Cruelty Without Beauty, con la excepción de las canciones Northern Lights y Guilty (‘Cos I Say You Are’) en 2018.

Soft Cell – Bruises on My Illusions

