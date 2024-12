Solidaridad y rock: La nueva canción de Duff McKagan y Slash en apoyo de la salud mental

La música tiene el poder de sanar, y Duff McKagan y Slash lo demuestran con su nueva canción I Can Breathe. Esta colaboración, grabada para un proyecto solidario de Gibson, la mítica marca de guitarras, es una muestra de solidaridad y apoyo a la salud mental, con todos los ingresos destinados a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) a través de Gibson Gives.

La canción, una pieza de rock progresivo de cinco minutos, combina la voz poderosa de McKagan con los solos de guitarra electrizantes de Slash. La letra, escrita por McKagan, es un reflejo de su compromiso personal con la causa de la salud mental. Cesar Gueikian, CEO de Gibson, también participa en la canción, aportando su talento en la guitarra rítmica y el piano.

El video lírico de I Can Breathe, con animaciones basadas en obras visuales hechas por Serj Tankian, cantante de System of a Down, añade una dimensión visual que enriquece la experiencia auditiva. Esta colaboración no solo es un testimonio del talento de McKagan y Slash, sino también de su dedicación a causas benéficas.

Descubre la música de Duff McKagan y Slash en CrazyMinds.es y mantente al día con todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.