Sondre Lerche ha compartido “Love Is All”, el tercer adelanto de Acrobats, su nuevo álbum de estudio, que llegará el 21 de agosto vía PLZ/Virgin. El cantautor noruego describe el tema como el centro emocional del disco: una balada pausada de casi nueve minutos que combina resignación y esperanza a partes iguales.

Una balada de casi nueve minutos que sostiene todo el disco

“Love Is All” fue de las primeras canciones en tomar forma durante las sesiones de Acrobats, y según ha explicado Lerche, terminó marcando el tono de todo el proceso de escritura y grabación del álbum. El propio artista ha detallado que, al componerla, pensaba de forma inconsciente en la poesía económica y paciente de algunas de sus canciones favoritas de The Blue Nile, dejando espacio y minimalismo antes de la gran explosión final, con el espíritu de Ryuichi Sakamoto sobrevolando todo el proceso.

La grabación tuvo también su propia anécdota: Lerche reconoce que salió de fiesta toda la noche antes de grabar la voz definitiva, porque sentía que la interpretación necesitaba sonar más forzada y en tensión con la letra y la melodía. En la canción también participa Solveig Wang al clarinete, cuyo sonido serpentea alrededor de la voz suave del noruego a lo largo de todo el tema. Estructuralmente, “Love Is All” arranca de forma minimalista, con la voz de Lerche prácticamente sosteniendo sola la canción, hasta que a los seis minutos llega una oleada de coros, campanas y otros instrumentos que inunda el tema con una carga emocional muy superior a la de su arranque.

Un noruego de culto con más de dos décadas de carrera

Aunque en España es un nombre más de culto que masivo, Lerche lleva más de dos décadas como uno de los cantautores más versátiles de la escena europea. Nacido en Bergen en 1982, debutó en 2001 con Faces Down, un disco de pop orquestal que le valió el premio a Mejor Artista Revelación en los Grammy noruegos, y desde entonces ha alternado el pop más luminoso de discos como Two Way Monologue (2004) con incursiones en el jazz vocal (Duper Sessions, 2006) y su trabajo como actor y compositor de la banda sonora de la comedia romántica Dan in Real Life (2007). Ya en la última década, su trilogía formada por Please (2014), Pleasure (2017) y Patience (2020) marcó una etapa más introspectiva, que él mismo describió como una forma de procesar su divorcio a través de la música.

Acrobats supone el primer álbum de Lerche en cuatro años, desde Avatars of Love (2022), y llega con un proceso de grabación especialmente disperso: las canciones se grabaron a lo largo de nueve estudios distintos con varios productores diferentes en cada tema, entre ellos Matias Tellez, Alexander von Mehren, Kato Ådland, Jørgen Træen y Vetle Junker. El disco cuenta además con arreglos de cuerda de Sean O’Hagan, de The High Llamas, colaborador habitual de artistas como Stereolab o Anna Calvi. “Love Is All” llega tras los dos primeros adelantos del álbum, “Little Kids” y “Follow The River”, y ocupa la cuarta posición de las ocho que componen el tracklist final, entre “Drive Me Away From You” y “Follow The River”. Sobre “Little Kids”, el primer single, Lerche explicó que la canción habla de evitar mirar atrás con rabia y, en su lugar, hacerlo con empatía hacia los intentos torpes de la adolescencia por acercarse al amor y la intimidad: una forma de perdonar tanto a quien uno fue como a quienes estuvieron a su lado en aquel momento.

Una extensa gira entre Norteamérica, Noruega y Europa

Para acompañar el lanzamiento, Lerche ha anunciado una extensa gira que arrancará en Norteamérica el 10 de septiembre en Boston y recorrerá ciudades como Washington D.C., Nueva York (con parada en el mítico Bowery Ballroom), Chicago, Minneapolis, Los Ángeles y San Francisco, antes de cerrar el tramo estadounidense en Seattle el 25 de septiembre. En octubre, el artista regresará a su Noruega natal para una residencia de varias fechas en el Parkteatret Scene de Oslo, antes de continuar por Europa en noviembre y diciembre con paradas en Lisboa, Aveiro, Viena, Turín, Milán, Londres y Utrecht, entre otras ciudades, en lo que apunta a ser una de sus giras más extensas de los últimos años.

El regreso de Lerche llega después de más de un año sin material propio, aunque el noruego nunca ha dejado de estar presente en la escena: sigue manteniendo su particular tradición de versionar un tema navideño cada diciembre, como demostró hace unos años con su lectura de “Anti-Hero” de Taylor Swift. Con Acrobats, sin embargo, Lerche vuelve a poner el foco en el material propio, y “Love Is All” confirma que el disco promete ser uno de sus trabajos más introspectivos y maduros hasta la fecha. Con nueve estudios, media docena de productores distintos y arreglos de cuerda firmados por Sean O’Hagan, todo apunta a que Acrobats será, además, uno de los discos más ambiciosos a nivel de producción de toda su carrera.

▶ “Love Is All” — Sondre Lerche | 7 de agosto de 2026 | PLZ/Virgin

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