Sorry despega con su electrizante nuevo sencillo «Jetplane»

La escena musical londinense está en ebullición, y Sorry es el epicentro de la emoción. La banda, conocida por su mezcla única de post-punk y pop alternativo, lanzó el pasado 9 de abril su más reciente sencillo, Jetplane, una pieza con un sonido descrito como “amenazante” por la revista Dork y que llega como un aperitivo perfecto para su inminente gira por Reino Unido e Irlanda en mayo de 2025.

El anuncio de Jetplane llegó con fuerza en redes sociales, donde Domino Records, el sello de la banda, no escatimó en entusiasmo. “¡Estoy en el Jetplane!”, exclamaron en una publicación en X, invitando a los “hot freaks” —como cariñosamente llaman a sus fans— a sumergirse en la canción. Con este anuncio por todo lo alto, el sello consolidó la expectativa de que este sencillo es más que un simple lanzamiento: es un manifiesto sonoro de Sorry en su mejor momento.

Pero Jetplane no solo brilla por su energía. Según diversas informaciones, la canción incluye un sample de los icónicos Guided By Voices, un guiño que añade capas de profundidad a su producción. Este detalle subraya la habilidad de Sorry para entrelazar influencias clásicas con su visión contemporánea, creando un puente entre generaciones de amantes de la música alternativa.

Jetplane no es solo una canción; es el rugido de una banda en ascenso, lista para conquistar escenarios y playlists. Si aún no lo has escuchado, corre a las plataformas de Domino Records y súbete a este viaje sónico. ¡Sorry está despegando, y no querrás quedarte en tierra!

Sorry: El ascenso de una banda que desafía etiquetas

Desde los callejones vibrantes del norte de Londres, Sorry ha trazado un camino único en la escena musical alternativa. Formada originalmente como Fish, la banda liderada por Asha Lorenz y Louis O’Bryen, junto a Lincoln Barrett, Campbell Baum y Marco Pini, combina indie rock, pop y toques de jazz y trip-hop, resistiéndose a encasillarse en un solo género. Firmados con Domino Records, su trayectoria refleja una evolución constante, marcada por una creatividad audaz y una conexión íntima con su público.

El viaje de Sorry comenzó con versiones de Jimi Hendrix en SoundCloud, pero pronto Lorenz y O’Bryen encontraron su voz como dúo compositor. Entre 2017 y 2020, lanzaron sencillos y maquetas que capturaron la atención por su frescura, muchos de los cuales se integraron en su debut, 925 (2020). Este álbum, alabado por su cohesión y sonido innovador, alcanzó el puesto 13 en el UK Independent Albums Chart y obtuvo un 79 en Metacritic, con Stereogum nombrándolo “álbum de la semana”. Canciones como Starstruck y Right Round the Clock destacaron su habilidad para mezclar melodías pegajosas con texturas crudas.

En 2022, Sorry regresó con Anywhere But Here, grabado junto a Adrian Utley de Portishead. El disco, precedido por el sencillo Let the Lights On, profundizó en emociones complejas, consolidando su reputación como narradores sonoros versátiles. Su música, descrita por The Guardian como un crisol de grunge de los 90 y experimentación, refleja una identidad que O’Bryen define como “pop” en su esencia, pero libre de ataduras.

Con solo dos álbumes y un puñado de EPs y sencillos, Sorry ha construido un legado que promete crecer. Su música es un reflejo de su mantra: soñar en privado, pero resonar en unísono.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.