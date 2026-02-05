Sorry regresan con dos nuevas canciones que amplían su universo emocional

La banda londinense Sorry vuelve a escena con dos nuevas canciones, Billy Elliot y Alone in Cologne, su primer material desde el lanzamiento de Cosplay en 2025. Según detalla Pitchfork, Billy Elliot se estrenó en BBC 6Music antes de aparecer en plataformas junto a Alone in Cologne, confirmando que el grupo sigue explorando esa mezcla tan suya de guitarras angulares, electrónica tenue y un dramatismo cotidiano que se ha convertido en su sello .

Ambos temas llegan justo antes de que el quinteto arranque una gira por Reino Unido e Irlanda, con paradas en salas como The Fleece (Bristol) y el Outernet (Londres), antes de continuar por París, Bruselas, Ámsterdam y Berlín. Es un movimiento que encaja con la trayectoria reciente del grupo: tras el reconocimiento crítico de Anywhere But Here (2022), diversos medios destacaron cómo Asha Lorenz y Louis O’Bryen habían consolidado una voz propia dentro de la escena londinense, combinando sensibilidad post‑punk con un enfoque melódico cada vez más ambicioso.

Aunque aún no han confirmado si estas dos canciones anticipan un nuevo álbum, sí refuerzan la sensación de que Sorry atraviesan un momento creativo especialmente fértil. Billy Elliot parece continuar la línea introspectiva y teatral de Cosplay, mientras que Alone in Cologne se acerca a un tono más melancólico, casi cinematográfico. Ambas piezas funcionan como recordatorio de por qué la banda se ha convertido en una de las propuestas más singulares del indie británico reciente: su capacidad para capturar emociones complejas sin perder inmediatez.

Sorry: una banda que ha crecido sin prisa pero sin pausa

La historia de Sorry es la de un proyecto que se ha ido afinando a fuego lento. Formados en Londres por Asha Lorenz y Louis O’Bryen, comenzaron publicando maquetas y mixtapes que llamaron la atención por su mezcla de guitarras distorsionadas, electrónica casera y un enfoque vocal casi confesional. Su debut, 925 (2020), editado por Domino, fue recibido con entusiasmo, destacando su capacidad para convertir la ansiedad urbana en canciones retorcidas pero accesibles. Aquel disco ya mostraba muchas de las claves que definirían su sonido: estructuras poco convencionales, letras que oscilan entre lo íntimo y lo irónico, y una producción que parecía siempre a punto de desmoronarse, pero que encontraba belleza en el caos.

Con Anywhere But Here (2022), la banda dio un salto notable. Grabado con una producción más pulida y un enfoque más directo, el álbum consolidó su reputación internacional. The Line of Best Fit subrayó entonces cómo el grupo había logrado equilibrar su vena experimental con un sentido melódico más claro, mientras que NME celebró su habilidad para capturar la confusión emocional de la juventud contemporánea sin caer en clichés. Ese crecimiento cristalizó en Cosplay (2025), un trabajo más conceptual y atmosférico que exploraba identidades, máscaras y contradicciones personales. Allí, Sorry demostraron que podían expandir su paleta sonora sin perder la esencia que los hizo especiales desde el principio. Ahora, con Billy Elliot y Alone in Cologne, parecen abrir un nuevo capítulo que mantiene su inquietud creativa intacta y confirma que su evolución está lejos de detenerse.