Sorry sorprende con su nuevo tema «Waxwing»

La banda londinense de indie-rock Sorry ha lanzado su nuevo sencillo Waxwing, una canción que destaca por su atmósfera inquietante y su sonido inspirado en la ciencia ficción. Este tema es una reinterpretación del éxito de 1981 de Toni Basil, Hey Mickey, transformando el pegajoso estribillo original en una versión más oscura y seductora. La vocalista Asha Lorenz canta en un tono susurrante sobre deseos y contradicciones, creando una experiencia auditiva única y envolvente.

El lanzamiento de Waxwing viene acompañado de un video musical de estilo DIY, dirigido y producido por FLASHA, que complementa perfectamente la estética lo-fi de la canción. Este nuevo sencillo marca una ligera desviación del sonido de su álbum de 2022, Anywhere But Here, explorando temas de deseo con una colección de sonidos más pesados y atmosféricos.

Además, Sorry se unirá a Fontaines D.C. en su gira por el Reino Unido e Irlanda a finales de este año, con presentaciones en ciudades como Manchester, Dublín, Leeds, Wolverhampton y dos fechas en el Alexandra Palace de Londres. La banda ha insinuado que están trabajando en nueva música, tanto juntos como por separado, y planean lanzar más material pronto, posiblemente volviendo a un enfoque más minimalista y autoproducido.

Con Waxwing, Sorry continúa demostrando su capacidad para sorprender y cautivar a su audiencia, manteniendo su esencia impredecible y creativa que los ha hecho destacar en la escena musical actual.