Soulwax convierten Abbey Road en un rave histórico y estrenan “Perfect We Are Not”, grabada y presentada en la misma noche

Soulwax acaban de firmar uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de la música electrónica. El dúo belga formado por los hermanos Stephen y David Dewaele ha estrenado “Perfect We Are Not”, un tema escrito, grabado y mezclado en Abbey Road Studio Two apenas dos días antes de presentarlo en un rave de cinco horas celebrado en el mítico estudio londinense. Un evento único para solo 300 fans que ganaron acceso mediante sorteo y que convirtió el espacio más legendario del pop en una pista de baile sudorosa y vibrante.

La canción, grabada junto a su banda completa —incluyendo tres baterías—, fue cortada directamente a vinilo y utilizada como apertura del set de 2manydjs, el alias más clubbing de los Dewaele. El resultado es un corte expansivo, con ese pulso físico y elegante que caracteriza al proyecto, y que ya apunta a convertirse en un clásico inmediato de sus directos. Cuando sonó por primera vez en Abbey Road, la reacción fue instantánea: un estallido colectivo que confirmó que estaban ante un nuevo imprescindible para la pista.

El rave marcó un hito: era la primera vez que Abbey Road abría sus puertas para un evento de este tipo, trasladando la solemnidad histórica del estudio a un contexto de club. Además, fue la presentación del DEEWEE Soundsystem, inspirado en el mítico Paradise Garage de Nueva York y diseñado para ofrecer una experiencia sonora envolvente y musculosa. Los propios Dewaele lo explicaron con humor: “No sabemos si tenemos una atracción sana o perversa por las ideas locas, pero cuando la idea viene del estudio más icónico de la historia, es imposible decir que no”.

El lanzamiento de “Perfect We Are Not” llega tras un periodo especialmente prolífico para Soulwax. En octubre publicaron All Systems Are Lying, su primer álbum en más de siete años, un doble disco que definieron como “un álbum de rock hecho sin guitarras eléctricas”. Desde entonces han encadenado singles, remixes en clave Nite Versions y una gira que culminó con conciertos masivos en Manchester y Londres. Este nuevo tema, nacido en un contexto tan irrepetible, parece confirmar que la banda está en uno de sus momentos más creativos y arriesgados.

Soulwax, dos décadas reinventando la electrónica desde la experimentación y el pulso del directo

Desde finales de los 90, Soulwax han sido una fuerza transformadora dentro de la electrónica y el rock alternativo. Su capacidad para moverse entre formatos —banda, proyecto electrónico, remezclas, instalaciones sonoras— los ha convertido en referentes globales. Con discos como Much Against Everyone’s Advice, Any Minute Now o From Deewee, y con el impacto cultural de 2manydjs, han redefinido la relación entre club y directo, entre producción y performance. Su sello DEEWEE ha impulsado a artistas afines y consolidado una estética sonora reconocible: precisión quirúrgica, groove físico y una obsesión por el detalle. Tras su regreso discográfico en 2025 y su reciente rave en Abbey Road, Soulwax demuestran que siguen expandiendo su universo con la misma curiosidad y energía que al principio.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.