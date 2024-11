Spencer Tweedy deja de lado las baterías en su nuevo sencillo «Thinking Will Kill You»

Spencer Tweedy, hijo y frecuente colaborador del líder de Wilco, Jeff Tweedy, ha lanzado una nueva joya musical. Tras su participación como baterista en la banda de gira de Waxahatchee y su reciente colección de pistas de batería, drumprints vol. 1: 2301, Spencer Tweedy ahora nos sorprende con un sencillo sin batería: Thinking Will Kill You.

En esta canción, Spencer Tweedy muestra su talento al escribir y tocar todos los instrumentos. Con un órgano fuertemente retrasado, una guitarra acústica y un poco de bajo y piano de fondo, el tema es una cálida travesía sonora que nos recuerda la importancia de «aprender a vivir» y evitar el exceso de pensamiento. La canción, impregnada de ecos y una atmósfera acogedora, resuena con la influencia de Wilco sin caer en la obviedad.

Si deseas sumergirte en el universo musical de Spencer Tweedy, no te pierdas Thinking Will Kill You, disponible en Bandcamp y a continuación.

La Versatilidad de Spencer Tweedy: De Wilco a la Innovación Musical con Thinking Will Kill You

Spencer Tweedy ha demostrado ser un músico versátil y talentoso. Hijo de Jeff Tweedy, líder de Wilco, ha colaborado frecuentemente con su padre pero, al mismo tiempo, ha forjado su propio camino en la música. Conocido por su participación en la banda de gira de Waxahatchee y su proyecto drumprints vol. 1: 2301, una colección de pistas de batería para ser sampleadas, Tweedy ha mostrado una impresionante capacidad para reinventarse y explorar nuevos sonidos.

