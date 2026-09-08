Sports Team han decidido que la mejor forma de volver, tras más de un año fuera de circulación con música nueva, era sin pensárselo demasiado. La banda británica, nominada al Mercury Prize, ha publicado «Billy», su primer tema nuevo desde que cerraron el ciclo de su tercer álbum, Boys These Days (2025), con el single «Medium Machine» el año pasado. El tema recupera la energía más cruda y menos pulida de sus primeros años, apoyándose en las mismas melodías con aire soul que ya definían su sonido, pero con una capa añadida de aspereza y guitarras más punzantes que en cualquier otro momento desde su debut.

Según el guitarrista y compositor Rob Knaggs, la canción nace de una experiencia muy concreta y muy poco glamurosa. «Es una carta de amor a emborracharse desesperada y absurdamente en un pub enmoquetado un martes por la noche», explicó el guitarrista sobre el origen del tema, que canta el vocalista Alex Rice con la actitud teatral que caracteriza a la banda desde sus inicios.

El proceso de grabación también marca una vuelta a los orígenes. «Lo grabamos en directo en RAK Studios durante las primeras semanas de verano, con los productores Seth Evans y Adele Phillips. Fue como volver a cómo hicimos el primer disco: rápido, suelto y ruidoso», añadió Knaggs sobre unas sesiones que sitúan a «Billy» como una de las canciones más desatadas de la banda desde su álbum debut, Deep Down Happy (2020).

Sports Team han confirmado además una gira de conciertos íntimos por Reino Unido bajo el nombre «DIY Alive», que arrancará el 22 de septiembre en Southampton y continuará por Oxford, Bristol, Liverpool, Blackpool, Edimburgo, Newcastle y Nottingham, antes de cerrar el 3 de octubre en el EartH de Londres. Serán las primeras oportunidades para escuchar «Billy» en directo, en un formato mucho más reducido que el habitual en sus giras de los últimos años, en salas pensadas para recuperar la cercanía con el público que definió sus primeros conciertos. Las entradas para todas las fechas ya están a la venta.

De Cambridge al Mercury Prize: la historia de Sports Team

La banda, formada por Alex Rice, Rob Knaggs, Henry Young, Al Greenwood, Oli Dewdney y Ben Mack, se dio a conocer en 2020 con Deep Down Happy, un debut que les valió una nominación al Mercury Prize y que los convirtió en una de las bandas más comentadas del indie británico de aquel año, gracias a directos tan caóticos como celebrados. Le siguió Gulp! en 2022, con el que consolidaron su estatus y encadenaron una extensa gira que terminó llevándolos a tomarse un descanso a finales de ese mismo año para recargar fuerzas antes de encarar nueva música, una pausa de la que la banda ha hablado abiertamente como una decisión necesaria tras varios años de actividad casi ininterrumpida.

El camino hasta Boys These Days, publicado en 2025 a través de Distiller Records y Bright Antenna, estuvo marcado por adelantos como «Bang Bang Bang», una reflexión sobre la cultura armamentística estadounidense publicada apenas un mes después de que la propia banda sufriera un atraco a punta de pistola en la primera noche de una gira por Estados Unidos, o «Maybe When We’re 30», un himno sarcástico sobre crecer y cambiar de piel. El disco en sí supuso una evolución hacia sonidos algo más pulidos, sin perder el punto satírico y el humor que define las letras de la banda desde sus inicios, y tuvo su propia cola de adelantos adicionales, como la nostálgica «Medium Machine», que mezclaba melancolía, country suave y slacker rock noventero. La revista NME le dedicó una crítica de cuatro estrellas al disco, en la que destacó especialmente cómo el álbum lograba abrazar el lado más infantil y desprejuiciado de la naturaleza humana sin caer en la impostura, apuntando que pocas veces habían sonado tan cerca de esa banda excéntrica y entrañable de bar de barrio que define su esencia, algo que «Billy» parece llevar todavía más lejos, apostando de nuevo por la inmediatez y el ruido por encima de cualquier cálculo. El single llega, además, después de un año especialmente activo para la banda: en 2025 compartieron cartel con The Libertines y Frank Turner en los Eden Sessions, y protagonizaron una de sus campañas promocionales más excéntricas hasta la fecha, invitando a sus seguidores a dispararles con una pistola de paintball controlada de forma remota a través de internet, con los seis miembros de la banda como blanco durante varias horas seguidas. Ese tipo de gestos, tan absurdos como calculados, forman parte de la identidad de una banda que desde que formaron parte de la lista NME 100 de artistas emergentes en 2019 ha sabido combinar canciones inmediatas con un sentido del humor muy particular a la hora de promocionarlas, algo que «Billy» y su origen etílico y costumbrista resumen bastante bien.

▶ «Billy» — Sports Team | 8 de septiembre de 2026 | Distiller Records / Bright Antenna

¿Te pega más este Sports Team más crudo y ruidoso, o prefieres el lado más melódico de «Medium Machine»? ¿Vas a alguna fecha de la gira «DIY Alive»?