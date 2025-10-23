Sports Team se ponen nostálgicos con «Medium Machine» y una edición deluxe de «Boys These Days»

La banda británica Sports Team vuelve a la carga con Medium Machine, un nuevo single que mezcla melancolía, country suave y slacker rock noventero, y que sirve como adelanto de la edición deluxe de su tercer álbum Boys These Days. El tema, que incluye versos como “But I don’t care if you love me / I don’t care if you tell me you love me”, se acompaña de un videoclip dirigido por Kris Rimmer, donde los miembros del grupo aparecen como adolescentes en sus habitaciones, entre escenas oníricas y distorsiones visuales.

La edición ampliada del disco llegará el próximo 5 de noviembre vía Distiller Records/Bright Antenna e incluirá siete temas inéditos, entre ellos Pet Sounds, Living In Skin, Shoegazr y Dog Country. Según el guitarrista y letrista Rob Knaggs, estas canciones quedaron fuera del corte final por no encajar del todo en el concepto original: algunas eran demasiado electroclash, otras demasiado Prefab Sprout. Shoegazr, por ejemplo, se pensó como un guiño a Drop Nineteens, aunque terminó sonando más a Miike Snow.

La gira británica de Sports Team arranca el mismo día del lanzamiento, con paradas en Manchester, Glasgow, Birmingham, Leeds, Brighton, Norwich, Portsmouth y Londres. Sin embargo, la banda ha cancelado parte de sus fechas europeas por motivos financieros: “Tocar como sexteto es un modelo de negocio extremadamente estúpido”, han declarado con su habitual ironía.

De Cambridge al Mercury Prize: el ascenso de Sports Team

Formados en 2016 en Cambridge, Sports Team surgió del cruce entre la vida universitaria y la obsesión por retratar la Inglaterra suburbana. Sus integrantes —Alex Rice, Rob Knaggs, Henry Young, Al Greenwood, Oli Dewdney y Ben Mack— comenzaron tocando en pubs locales y pronto captaron la atención por su estilo enérgico, letras satíricas y una actitud que recuerda a los primeros días de Blur o The Libertines.

Su debut discográfico llegó en 2020 con Deep Down Happy, editado por Island Records, que fue nominado al Mercury Prize y recibió elogios por su frescura y descaro. Le siguió Gulp! en 2022, un trabajo más pulido pero igual de provocador, donde exploraron nuevas texturas sin perder su esencia indie rock. En mayo de 2025 lanzaron Boys These Days, su tercer álbum, que según NME representa “un paso adelante sonoro sin perder el espíritu de banda de bar excéntrica”. Con la edición deluxe, el grupo reafirma su versatilidad y su capacidad para mezclar referencias culturales con una estética musical que va del post-punk al pop alternativo, pasando por el electroclash y el shoegaze.

A pesar de los desafíos logísticos, Sports Team sigue siendo una de las propuestas más singulares del indie británico actual, con una base de fans fiel y una narrativa que combina humor, crítica social y una celebración de lo cotidiano.

