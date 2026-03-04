Sprints incendian la escena con “Trickle Down” y confirman que 2026 será su año más feroz

El cuarteto dublinés Sprints vuelve a demostrar que no piensa levantar el pie del acelerador. Tras su reciente y explosiva versión de “Deceptacon”, la banda presenta ahora “Trickle Down”, un single que condensa toda la rabia contenida de una generación que observa cómo los sistemas fallan uno tras otro. Según explican, la canción habla de “ver cómo todo se derrumba lentamente —la crisis de vivienda, el aumento del coste de vida, las guerras culturales, el colapso climático— mientras te piden paciencia”. Y sí, suena exactamente tan urgente como parece.

“Trickle Down” llega como continuación natural de su segundo álbum, All That Is Over, un trabajo que consolidó a Sprints como una de las voces más afiladas del rock actual. Desde entonces, la banda no ha dejado de girar, arrasando salas en Estados Unidos y preparando ahora una extensa gira europea que ocupará prácticamente todo 2026, con paradas en ciudades como Bruselas, Berlín, París, Milán o Londres. Una agenda que confirma que su directo sigue siendo su arma más contundente.

El nuevo single funciona como un recordatorio de por qué el grupo se ha convertido en una referencia del post‑punk contemporáneo: guitarras que muerden, una base rítmica que no da tregua y la voz de Karla Chubb al frente, tan visceral como siempre. Pero, sobre todo, destaca la capacidad de Sprints para convertir la frustración colectiva en un grito compartido, directo y sin artificios. En un momento en el que la precariedad parece haberse normalizado, la banda irlandesa vuelve a poner palabras —y ruido— a lo que muchos sienten.

Desde su aparición en la escena dublinesa a principios de los 2020, Sprints han construido una carrera basada en la honestidad y la intensidad. Tras varios EPs que llamaron la atención por su crudeza, debutaron en largo con Letter To Self (2024), un álbum que les llevó de pequeñas salas locales a escenarios internacionales. Su segundo trabajo, All That Is Over (2025), confirmó su madurez artística con letras más afiladas y un sonido más expansivo. A lo largo de estos años, el grupo ha girado sin descanso, actuando en festivales de referencia y consolidándose como una de las propuestas más sólidas del rock europeo. Con “Trickle Down”, Sprints reafirman su identidad: una banda que no teme mirar de frente a la realidad y convertirla en canciones que golpean y liberan a partes iguales.

