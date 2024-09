Sprints lanzan su nuevo sencillo «Feast», explorando la glotonería y el deseo

La banda de Dublín Sprints ha lanzado su nuevo sencillo Feast, marcando su primera colaboración con el guitarrista Zac Stephenson tras la salida amistosa del miembro fundador Colm O’Reilly. El tema, inspirado en la religión, explora la glotonería, el consumo y el deseo, especialmente en el contexto de la sexualidad y el romance. La banda explicó que en Irlanda, muchas de las primeras experiencias conscientes de narración están vinculadas a la educación religiosa, lo que les llevó a utilizar esta iconografía en un contexto queer.

Este nuevo Feast de Sprints viene acompañado de un video musical dirigido por Niamh Bryson, que refuerza los temas religiosos de la canción. Recordemos que Sprints lanzó su álbum debut Letter To Self en enero, recibiendo críticas entusiastas y destacándose en varias listas de los mejores álbumes de 2024. En mayo, compartieron dos nuevos sencillos grabados durante las sesiones de Letter To Self: Drones y Help Me, I’m Spiralling. Este noviembre, la banda comenzará una gira de conciertos por el Reino Unido y Europa.