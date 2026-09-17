Apenas han pasado dos semanas desde “Cantautor foráneo”, y Sr. Chinarro ya vuelve a la carga con “Mi palmera”, tercer adelanto de Las fuerzas y los cuerpos, su vigésimo disco.

La ruptura que ya viene incluida en el amor

Sobre un ritmo suavemente rockabilly, deudor de Elvis (y quizá, de paso, de Morrissey), Antonio Luque juega en “Mi palmera” con la idea de que el amor lleva la ruptura implícita desde el principio: que toda unión trae consigo, de fábrica, una división previa y otra posterior, una suerte de obsolescencia programada aplicada a la vida sentimental. La canción intenta ponerle azúcar al asunto, quitarle hierro, pero según explica el propio comunicado, la sangre es como es, y los asuntos del corazón pueden ser tan dulces como dolorosos, cuando no directamente enfermizos. La guitarra de Isra Diezma y los chasquidos de dedos invitan al baile, o cuando menos a merendar, mientras Luque despliega los juegos de palabras que llevan siendo su sello desde hace más de tres décadas, esta vez alrededor de la idea de existir y multiplicarse.

“Las fuerzas y los cuerpos”, disco a disco

“Mi palmera” completa, por ahora, un tríptico de adelantos con un hilo temático reconocible. El primero, “El deseo del genio”, usaba la figura del genio de la lámpara como metáfora de la creación artística y el encierro, con ecos de new wave y del pop de guitarras de The Smiths, y contaba con Sandra Rubio en los coros y la pandereta. Le siguió “Cantautor foráneo”, que se acercaba a los sonidos del folk-rock norteamericano para reflexionar sobre la vida del músico: desde los estadios masivos hasta un público cada vez más rendido a las grandes inversiones en promoción destinadas a nuevos actores falsamente políticos. “Mi palmera” cierra, de momento, ese recorrido llevando la lupa del disco hacia el terreno amoroso, completando así tres ángulos distintos (la creación, el oficio, el amor) de una misma colección de canciones.

Se trata del vigésimo álbum de Antonio Luque, que llega dos años después de Cal viva y tras revisitar su propio catálogo en El año de la pera, publicado el pasado abril con doce canciones regrabadas de sus cuatro primeros discos. Para esta nueva colección de temas inéditos, Luque mantiene la banda que le acompaña desde 2023: Isra Diezma a la guitarra, Alfonso López al bajo, Juande Jiménez a la batería y Sandra Rubio a los sintetizadores y coros. La portada, como la del resto de adelantos, es obra de Ana Truan, y el disco tiene previsto publicarse en las próximas semanas, aunque todavía sin fecha exacta confirmada.

También habrá gira

Sr. Chinarro ya ha llevado estas canciones en directo a Marbella (en formato acústico) y Sant Boi de Llobregat, y tiene por delante una agenda que pasa por Granada (19 de septiembre, Planta Baja), Madrid (1 de octubre, Café Berlín), Sevilla (2 de octubre, Malandar), Valencia (8 de enero, Loco Club) y Málaga (9 de enero, La Cochera Cabaret), con más fechas por confirmar. Son salas de aforo reducido, fieles al formato habitual de Sr. Chinarro en directo, donde la banda suele presentarse en formato quinteto. Las entradas están a la venta a través de la web del artista.

Antonio Luque, treinta años de Sr. Chinarro

Antonio Luque nació en Sevilla en 1970 y puso en marcha Sr. Chinarro en 1990, debutando dos años después en la compilación El Colectivo Karma. Aunque el proyecto se presenta como banda, Luque ha sido su único miembro constante durante más de tres décadas, y su firma reconocible ha sido siempre la misma: letras que mezclan surrealismo, costumbrismo e imaginería popular, cargadas de metáforas absurdas y juegos de palabras, con influencias que van de The Cure y Depeche Mode a Echo & the Bunnymen y New Order. Ha publicado más de una veintena de discos que incluyen títulos como Presidente, Enhorabuena a los cuatro (2013), Perspectiva caballera (2014) o El bando bueno (2020), además de incursiones en la literatura con la novela Exitus (2012) y el libro de relatos Socorrismo. Con Cal viva (2024) y la revisión de El año de la pera todavía recientes, Las fuerzas y los cuerpos llega como el disco que, adelanto a adelanto, confirma que Luque sigue encontrando temas nuevos sobre los que aplicar su particular mirada, esta vez puesta sobre el amor y su fecha de caducidad. Pese a llevar más de tres décadas en activo, Luque sigue siendo una referencia de culto dentro del indie español, más reverenciado por otros músicos y por la crítica que masivamente conocido, algo que él mismo parece llevar con la misma ironía que destila en sus letras.

¿Te quedas con el “Mi palmera” más bailable, o prefieres el folk-rock de “Cantautor foráneo” entre los adelantos de “Las fuerzas y los cuerpos”?

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