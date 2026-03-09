Sr. Chinarro regresa al pasado para iluminar el presente con «El idilio», segundo adelanto de «El año de la pera»

Sr. Chinarro continúa desvelando piezas de su próximo álbum El año de la pera con “El idilio”, un segundo single que funciona como puente entre la memoria y la vigencia absoluta. La canción, disponible ya en plataformas, recupera una composición de sus primeros discos —los publicados antes del año 2000— y la reinterpreta desde una mirada acústica, nítida y sorprendentemente actual. En esta nueva versión destaca la vuelta de Sandra Rubio a los coros y, sobre todo, la colaboración de J (Los Planetas), que canta toda la segunda mitad del tema, aportando un contraste emocional que encaja de forma natural en el universo de Antonio Luque.

El single mantiene la estética unplugged que define este proyecto de regrabaciones, pero no renuncia a la personalidad absurda, juguetona y sureña que siempre ha caracterizado al artista sevillano. La letra, escrita hace tres décadas, retrata la política y la sociedad de Sevilla con una mezcla de ingenuidad y crueldad que, escuchada hoy, parece más actual que nunca. Lo que entonces era intuición, ahora suena a diagnóstico.

“El idilio” llega tras “Sal de la tarta”, primer adelanto del álbum y rescate de su disco Compito. Ambos temas forman parte de El año de la pera, un trabajo de 12 regrabaciones que verá la luz a primeros de abril en una edición limitada en vinilo de 180 g disponible exclusivamente en srchinarro.com. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por Jaime Beltrán en La Resinera (Granada), y supone la sexta referencia del sello Eclipse Melodies.

El año de la pera no es un ejercicio de nostalgia, sino una relectura crítica y luminosa del primer Chinarro: canciones que nacieron en un contexto muy distinto, pero que hoy revelan nuevas capas de sentido. La producción desnuda permite que la voz, las letras y los pequeños detalles brillen con una claridad que quizá no tuvieron en su momento. La colaboración con J añade un matiz emocional inesperado, casi como si dos generaciones del indie español se reencontraran en un mismo punto del mapa sonoro.

Sr. Chinarro, tres décadas de ironía, lucidez y pop inclasificable

Desde principios de los 90, Antonio Luque ha construido una de las discografías más singulares del pop español. Con discos como El porqué de mis peinados, Noséqué-nosécuántos o El mundo según, ha desarrollado un estilo inconfundible: letras afiladas, humor seco, surrealismo cotidiano y una mirada crítica que nunca pierde humanidad. Su capacidad para reinventarse sin traicionar su esencia lo ha convertido en una figura imprescindible del indie nacional. El año de la pera reafirma esa trayectoria, demostrando que incluso sus canciones más antiguas siguen teniendo algo que decir.

