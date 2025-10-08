Stella Donnelly se sumerge en lo más crudo del desamor con «Year of Trouble»

La australiana Stella Donnelly regresa con Year of Trouble, un desgarrador adelanto de su próximo álbum Love and Fortune, que verá la luz el 7 de noviembre a través de Dot Dash/Remote Control. Esta nueva entrega se aleja de los tintes irónicos y juguetones que marcaron sus trabajos anteriores, para abrazar una vulnerabilidad sin filtros. La canción, construida sobre un piano minimalista y una atmósfera íntima, expone el dolor de una ruptura con frases como “Since you closed off to me / I’ve been on a lonely ride”, que resuenan como un eco de soledad y duelo.

En redes sociales, Donnelly confesó que inicialmente pensó en convertir el tema en una pieza bailable, pero decidió “mantenerlo real para las emociones”. La producción, a cargo de colaboradores como Julia Wallace, Marcel Tussie y Ellie Mason, refuerza ese enfoque introspectivo que recorre todo Love and Fortune, un disco que ella misma describe como “todo corazón, sin ego; todo dolor, sin ganancia”.

El álbum incluirá otros temas como Baths, Standing Ovation, Feel It Change y Ghosts, todos ellos centrados en distintas fases del duelo emocional. Según declaraciones recogidas por Under the Radar, Donnelly escribió estas canciones en medio de una etapa de transformación personal, donde la música volvió a ocupar un lugar esencial en su vida: “Estas canciones no me dejaban en paz. Como gaviotas, me gritaban mientras iba al trabajo, me picoteaban mientras escribía ensayos y me robaban las patatas cuando pensaba que era más feliz sin la música”.

Con Year of Trouble, Stella Donnelly no busca reinventar el género del heartbreak, pero sí lo habita con una honestidad que cala hondo. El tema culmina en un crescendo emocional que, aunque breve, deja una huella duradera. Y si bien el dolor no es nuevo en la música, pocas veces se presenta con tanta crudeza y sin artificios.

De Perth al mundo: la evolución de Stella Donnelly en tres actos

Stella Donnelly nació en Perth, Australia Occidental, en 1992, y desde sus primeros pasos en la escena local mostró una sensibilidad aguda para retratar lo cotidiano con ironía y crítica social. Su debut llegó en 2017 con el EP Thrush Metal, autopublicado en cassette y digital, donde destacó el tema Boys Will Be Boys, una denuncia directa contra la cultura de la violación que la posicionó como una voz valiente y necesaria. El EP fue reeditado por Secretly Canadian en 2018, y ese mismo sello lanzó su primer álbum largo, Beware of the Dogs, en 2019. Este trabajo, aclamado por medios como Pitchfork y Rolling Stone, combinó pop melódico con letras punzantes sobre misoginia, racismo y relaciones tóxicas. El disco alcanzó el puesto 15 en las listas ARIA y ganó el premio al Álbum Independiente del Año en los AIR Awards.

En 2022, Donnelly presentó Flood, su segundo álbum, donde amplió su paleta sonora con arreglos más ricos y una producción más pulida. Temas como Lungs y How Was Your Day? mostraron una faceta más introspectiva, aunque sin perder su agudeza lírica. El disco debutó en el puesto 29 de las listas australianas y fue acompañado por una gira internacional que la llevó por Europa y Norteamérica. Ahora, con Love and Fortune, Stella Donnelly se adentra en el terreno del desamor desde una perspectiva más desnuda y emocional. La evolución de su carrera refleja una artista que no teme cambiar de piel, pero que mantiene intacta su capacidad para conectar con lo más profundo de la experiencia humana.

