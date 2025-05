Stereolab regresa con fuerza: “Melodie Is a Wound” anticipa un nuevo capítulo

La banda anglo-francesa Stereolab ha vuelto a la actualidad con el lanzamiento de su nuevo single, Melodie Is a Wound, un adelanto de su próximo álbum Instant Holograms on Metal Film, que verá la luz el 23 de mayo de 2025 a través de Duophonic UHF Disks y Warp Records. Este lanzamiento, el segundo tras Aerial Troubles, reafirma el sonido distintivo de la banda, fusionando krautrock, pop experimental y texturas electrónicas con la voz etérea de Laetitia Sadier.

Según Pitchfork, el tema, disponible en una versión completa de casi ocho minutos y una edición para radio de cuatro minutos y medio, destaca por su atmósfera hipnótica y letras políticamente cargadas que critican la falta de libertad de prensa, como señala Consequence: “Adiós al derecho del público a conocer la verdad / Amordazado, silenciado por los poderosos”.

Melodie Is a Wound llega acompañado de un crucigrama temático diseñado por Alan Connor, editor de crucigramas de The Guardian, una estrategia creativa que sigue la línea de los acertijos que acompañaron a Aerial Troubles, como reporta Under the Radar. Este single combina guitarras rítmicas, sintetizadores burbujeantes y armonías en capas, evocando la esencia de clásicos como Emperor Tomato Ketchup.

El álbum Instant Holograms on Metal Film, con 13 pistas, cuenta con colaboraciones de artistas como Cooper Crain, Rob Frye y Ben LaMar Gay. Además, la banda emprenderá una gira internacional que incluye paradas en Norteamérica, Europa y México, con presentaciones en festivales como Primavera Sound y fechas agotadas en el Foro Indie Rocks, como menciona FILTER México.

Melodie Is a Wound no solo marca el regreso de Stereolab, sino que reafirma su capacidad para innovar mientras permanecen fieles a su legado. Este single es una invitación a redescubrir a una banda que sigue desafiando las expectativas.

Un viaje sonoro con Stereolab: pioneros del avant-pop

Formada en Londres en 1990 por Tim Gane y Laetitia Sadier, Stereolab se consolidó como una de las bandas más influyentes del post-rock y el avant-pop, combinando krautrock, pop de los 60, jazz y música brasileña con un enfoque experimental. Su sonido, caracterizado por ritmos motorik, sintetizadores analógicos como Moog y Farfisa, y las voces bilingües de Sadier, ha inspirado a generaciones. La banda, que toma su nombre de un sello discográfico de los 50, lanzó su primer EP, Super 45, en 1991 bajo su propio sello, Duophonic Super 45s, marcando el inicio de una carrera prolífica.

Con álbumes como Emperor Tomato Ketchup (1996), que Pitchfork situó entre los 100 mejores de los 90, y Dots and Loops (1997), Stereolab redefinió los límites del pop. Tras la trágica pérdida de Mary Hansen en 2002, la banda continuó explorando con discos como Margerine Eclipse (2004) y Chemical Chords (2008). Su último trabajo antes de su pausa fue Not Music (2010). Desde 2019, han retomado giras y reeditado su catálogo, culminando en el esperado Instant Holograms on Metal Film (2025).

La discografía de Stereolab, con 14 álbumes de estudio y múltiples EPs, refleja su compromiso con la experimentación y la creatividad, manteniendo una base de fans leal. Su legado sigue vivo, como demuestra su próxima gira mundial y el entusiasmo por Melodie Is a Wound.