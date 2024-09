Stevie Nicks lanza «The Lighthouse», una poderosa canción inspirada en la revocación de Roe v Wade

Stevie Nicks, la legendaria cantante de Fleetwood Mac, ha lanzado una nueva y poderosa canción titulada The Lighthouse. Inspirada en la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de revocar Roe v Wade, Nicks describe esta canción como “lo más importante que he hecho”. The Lighthouse es un llamado a las mujeres para que recuperen sus derechos reproductivos, con letras conmovedoras como “No dejes que te quiten tu poder” y “A menos que te levantes y lo recuperes”.

El video musical muestra a Nicks vestida de negro dentro de un faro durante una tormenta nocturna, intercalado con imágenes de protestas feministas de diferentes épocas. En un comunicado, Nicks explicó que escribió la canción después de ver las noticias sobre la revocación de Roe v Wade y sentir la necesidad de hacer algo al respecto. La canción fue grabada en una sola noche y ha sido trabajada desde entonces para perfeccionarla.

El lanzamiento de The Lighthouse marca el primer material nuevo de Stevie Nicks desde su versión de For What It’s Worth en 2022. Además, Nicks se presentará en Saturday Night Live el próximo mes junto a Ariana Grande, donde probablemente interpretará The Lighthouse en vivo. Este verano, Nicks encabezó un show en BST Hyde Park en Londres y realizó una gira por el Reino Unido e Irlanda, aunque tuvo que posponer algunas fechas debido a problemas de salud.