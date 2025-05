Stormzy regresa con fuerza en su freestyle «Sorry Rach!»

Stormzy, el titán del grime británico, ha retomado su relevancia en la escena musical con Sorry Rach!, un nuevo single freestyle lanzado por sorpresa el 7 de mayo de 2025. Este tema, acompañado de un video de un solo plano dirigido con un crudo minimalismo, marca el retorno del rapero de Croydon a sus raíces más viscerales, combinando barras contundentes con una producción austera que deja brillar su carisma y lirismo. Publicado tras su colaboración Backbone con Chase & Status en 2024, Sorry Rach! ha generado revuelo por su energía directa y las especulaciones sobre su título, que podría referirse a su publicista Rachel Campbell o a su hermana Rachael.

Sorry Rach! es un freestyle de casi cuatro minutos que se divide en tres partes gracias a un cambio de ritmo dinámico, producido por Take a Daytrip, Dahi, JONAH, Will Grogan y Mel DeBarge. La canción arranca con una nota de voz que parece ser de Campbell, seguida por una base oscura con trompetas que dan paso a un patrón de batería , manteniendo la intensidad sin perder frescura y sobre el que Stormzy despliega un flujo rítmico verdaderamente implacable.

El single también aborda recientes polémicas, particularmente la crítica que Stormzy recibió por su colaboración con McDonald’s en 2025, que coincidió con la eliminación de publicaciones pro-Palestina de su Instagram: “I heard they wanna hang me out to dry for a nugget meal / The world might never love your boy again but my mother will”, rapea.

El video, filmado contra un fondo rojo, muestra a Stormzy rapeando directamente a la cámara, evocando la crudeza de sus primeros freestyles como WickedSkengMan. El lanzamiento coincide con su aparición en la Met Gala 2025, donde deslumbró como uno de los “Black dandies” del evento, y precede su actuación como cabeza de cartel en el Roskilde Festival junto a Charli XCX y Olivia Rodrigo. Aunque no se ha confirmado un nuevo álbum, múltiples fuentes sugieren que este single, junto al lanzamiento simultáneo de Hold Me Down, podría ser un indicio de un proyecto en camino.

Con Sorry Rach!, Stormzy no solo responde a las críticas con audacia, sino que reafirma su posición como pionero del grime, demostrando que su voz sigue siendo tan poderosa como siempre.

Stormzy: el arquitecto del grime moderno

Stormzy, nacido Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. en 1993 en Croydon, Londres, es una figura monumental en el grime y el rap británico, reconocido por su impacto cultural y musical. Desde sus inicios en centros juveniles de Croydon, donde competía en batallas de freestyle, Stormzy se convirtió en un fenómeno con su serie WickedSkengMan, lanzada en 2014. Su freestyle WickedSkengMan 4 (2015) hizo historia al entrar en el Top 40 del Reino Unido, un hito para el género. Su debut, Gang Signs & Prayer (2017), fue el primer álbum de grime en alcanzar el número 1, ganando el BRIT Award al Álbum del Año y consolidándolo como un líder generacional.

Le siguieron Heavy Is the Head (2019), con éxitos como Vossi Bop y Own It (con Ed Sheeran y Burna Boy), y This Is What I Mean (2022), que mostró una faceta más introspectiva con singles como Hide & Seek y Firebabe. Su discografía incluye colaboraciones destacadas como Toxic Trait con Fredo (2023), The Weekend con RAYE (2023), Backbone con Chase & Status (2024) y Cry No More con Tay Keith (2024). En 2025, lanzó Sorry Rach! y Hold Me Down, alimentando especulaciones sobre un nuevo álbum.

Más allá de la música, Stormzy ha usado su plataforma para abogar por causas sociales, desde su crítica a la gestión del incendio de Grenfell Tower en 2017 hasta su apoyo a Palestina, aunque su reciente controversia con McDonald’s generó críticas. Su ascenso meteórico, desde actuar en un combate de boxeo con Shut Up (2015) hasta encabezar Glastonbury en 2019, lo ha convertido en un ícono. Con apariciones en la Met Gala y un próximo show en Roskilde, Stormzy sigue redefiniendo los límites del grime y la cultura británica.

