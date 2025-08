Suede baila con Europa en su nuevo single «Dancing With The Europeans»

La banda británica Suede ha lanzado Dancing With The Europeans, el tercer single de su esperado décimo álbum Antidepressants, que llegará el 5 de septiembre de 2025 a través de BMG. Este tema, descrito como un himno optimista, captura el mensaje central del disco: la búsqueda de conexión en un mundo desconectado. Brett Anderson, vocalista, explicó que la inspiración surgió, precisamente, durante un concierto en España, donde, a pesar de un momento personal difícil, sintió una conexión única con el público. “Hay algo en la palabra ‘europeos’ que me encanta”, afirmó, destacando la idea de unión en tiempos de aislamiento.

El videoclip, dirigido por Chris Turner, se grabó en un concierto secreto en el icónico Bush Hall de Londres, con fans invadiendo el escenario en una explosión de energía colectiva. Este es el tercer tema presentado de Antidepressants, tras Disintegrate y Trance State, y refleja la dirección post-punk del álbum, que Anderson describe como una exploración de las tensiones modernas: paranoia, ansiedad y neurosis. El disco, grabado con el productor Ed Buller en estudios como ICP en Bélgica y RAK en Londres, promete ser ambicioso y visceral.

Suede celebrará el lanzamiento con Suede Takeover, una serie de conciertos en el Southbank Centre de Londres, incluyendo una actuación inmersiva el 26 de agosto y un show orquestal con Paraorchestra el 19 de septiembre. También habrá una proyección del documental The Insatiable Ones con un Q&A el 12 de septiembre.

Suede: Tres décadas de glam, pasión y reinvención

Formada en Londres en 1989, Suede se convirtió en una de las bandas pioneras de la música británica, marcando los 90 con su estilo glam, melancólico y teatral. Liderada por Brett Anderson y el guitarrista Bernard Butler, su debut homónimo Suede (1993) irrumpió con hits como Animal Nitrate y Metal Mickey, ganando el Mercury Prize y definiendo un sonido crudo y emocional. Tras la salida de Butler en 1994, Suede evolucionó con Richard Oakes en la guitarra, lanzando Dog Man Star (1994), un álbum ambicioso y oscuro, seguido por el éxito comercial de Coming Up (1996), con himnos como Trash y Beautiful Ones. Sin embargo, los discos Head Music (1999) y A New Morning (2002) recibieron críticas mixtas, y la banda se disolvió en 2003 tras tensiones internas.

En 2010, Suede regresó con fuerza, revitalizando su legado con Bloodsports (2013), un retorno a su esencia energética, y Night Thoughts (2016), un trabajo conceptual acompañado de un film. Discos como The Blue Hour (2018) y Autofiction (2022) mostraron su capacidad para reinventarse, explorando desde paisajes sonoros cinematográficos hasta un crudo sonido post-punk. Su próximo álbum, Antidepressants (2025), promete seguir esta línea, abordando temas de conexión y ansiedad moderna. Con una discografía de diez álbumes y una influencia innegable en el indie, Suede sigue siendo una fuerza creativa, manteniendo su intensidad emocional y su conexión con los fans.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.