Suede se sumerge en la vulnerabilidad con “Trance State”, un nuevo capítulo de “Antidepressants”

Suede, la icónica banda británica de rock alternativo, ha lanzado Trance State, el segundo sencillo de su décimo álbum de estudio, Antidepressants, que verá la luz el 5 de septiembre de 2025 a través de BMG. Estrenado el 11 de junio de 2025, este tema cargado de guitarras etéreas y la emotiva narrativa de Brett Anderson explora la honestidad de la fragilidad humana, consolidando la evolución post-punk de la banda. Tras el éxito de su primer sencillo Disintegrate, Trance State ha generado entusiasmo entre fans y críticos, acompañado de una residencia de cuatro noches en el Southbank Centre de Londres.

Trance State: Un torbellino de emoción cruda

Trance State es un tema introspectivo que combina un remolino de guitarras brillantes con la voz vulnerable de Brett Anderson, quien describe la canción como un reflejo de la autenticidad que surge al derrumbarse: “Cuando te desmoronas, hay una honestidad y una verdad en eso. Estás revelando tu verdadero yo, presentándote al mundo sin máscaras”. El sencillo, que captura la esencia post-punk de Antidepressants, ha sido elogiado por su intensidad emocional y su sonido evocador, con fans en redes sociales comparándolo con el estilo de New Order por sus guitarras resonantes, pero manteniendo la melancolía característica de Suede. El lyric video, dirigido por Chris Turner, utiliza imágenes minimalistas en blanco y negro que refuerzan la atmósfera confesional del tema. Trance State sigue al sencillo principal Disintegrate, lanzado en mayo de 2025, un tema de estética gótica que marcó el tono del álbum.

Antidepressants: Un disco ambicioso para escenarios grandes

Antidepressants, el décimo álbum de Suede, es descrito por Brett Anderson como su “disco post-punk”, en contraste con el punk crudo de su predecesor Autofiction (2022). Grabado en vivo con el productor Ed Buller, colaborador desde el sencillo debut The Drowners (1992), el álbum aborda las tensiones de la vida moderna: paranoia, ansiedad y la búsqueda de conexión en un mundo desconectado. “Es música rota para gente rota”, afirmó Anderson. El bajista Mat Osman lo calificó como “un disco de pantalla ancha, pensado para escenarios grandes”. La grabación, que captura la energía visceral de sus recientes giras, incluye influencias góticas y punk, con un enfoque más experimental que su trabajo anterior. El álbum, disponible para reserva en formatos como CD, vinilo, cassette y una edición deluxe con tres bonus tracks, promete ser uno de los lanzamientos más ambiciosos de la banda, con temas como Broken Music for Broken People y June Rain que complementan la narrativa emocional de Suede con Trance State.

Suede Takeover: Cuatro noches históricas en Londres

Suede celebrará el lanzamiento de Antidepressants con el Suede Takeover, una serie de cuatro conciertos exclusivos en el Southbank Centre de Londres en septiembre de 2025, marcando su regreso al lugar desde el Meltdown Festival de David Bowie en 2002. Las fechas confirmadas son: 13 y 14 de septiembre en el Royal Festival Hall, con sets de clásicos, éxitos y temas nuevos; 17 de septiembre en la Purcell Room, para una velada íntima sin micrófonos; y 19 de septiembre en la Queen Elizabeth Hall, con su primer concierto orquestal completo junto al Paraorchestra. Brett Anderson prometió “canciones viejas, nuevas, prestadas, azules, drama, melodía, ruido, sudor y algunas sorpresas”.

Tracklist de Suede – Antidepressants

Disintegrate Dancing With the Europeans Antidepressants Sweet Kid The Sound and the Summer Somewhere Between an Atom and a Star Broken Music for Broken People Trance State Criminal Ways June Rain Life Is Endless, Life Is a Moment Dirty Looks Sharpening Knives Overload

Suede: pioneros del britpop

Suede, formado en Londres en 1989 por Brett Anderson, Mat Osman, Bernard Butler y Simon Gilbert, emergió como una fuerza clave del rock alternativo y el Britpop. Su debut homónimo Suede (1993) ganó el Mercury Prize y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la década, con sencillos como Animal Nitrate y So Young. Tras la salida de Butler, Richard Oakes y Neil Codling se unieron, llevando a la banda a nuevos picos con Coming Up (1996), que incluyó éxitos como Trash y Beautiful Ones. A pesar de altibajos con Head Music (1999) y A New Morning (2002), y una separación en 2003, Suede se reunió en 2010. Desde entonces, han lanzado aclamados álbumes como Bloodsports (2013), Night Thoughts (2016), The Blue Hour (2018) y Autofiction (2022), que alcanzó el número 2 en las listas británicas.

Con Trance State y Antidepressants, Suede demuestra que, tras más de tres décadas, su fuego creativo sigue ardiendo. Su capacidad para combinar vulnerabilidad lírica con un sonido audaz los mantiene como una de las bandas más relevantes del rock británico. Desde sus inicios en el Britpop hasta su actual exploración post-punk, Suede continúa conectando con generaciones de fans, ofreciendo música que resuena en el alma. Trance State es un testimonio de su evolución, y con su próxima residencia en Londres, la banda está lista para escribir otro capítulo inolvidable en su historia.

