Sufjan Stevens desvela la cruda intimidad de «Death With Dignity (Demo)» para el décimo aniversario de «Carrie & Lowell»

El cantautor estadounidense Sufjan Stevens ha emocionado a sus seguidores con el lanzamiento de Death With Dignity (Demo), una versión inédita del tema que abre su aclamado álbum Carrie & Lowell (2015). Esta demo forma parte de la edición deluxe por el décimo aniversario del disco, que verá la luz el 30 de mayo a través de Asthmatic Kitty. El lanzamiento, acompañado de un lyric video dirigido por Rena Johnson, ha generado entusiasmo por su vulnerabilidad y su conexión directa con los temas de pérdida y memoria que atraviesan la obra de Stevens.

La demo de Death With Dignity mantiene la esencia de la versión original, pero despoja la producción de capas para ofrecer un sonido más crudo e íntimo. La voz de Stevens, sin doblajes, se eleva con una fragilidad que resalta su registro superior, mientras los arpegios de guitarra y sutiles interludios de piano evocan nostalgia. El tema, inspirado en la muerte de su madre, Carrie, en 2012, explora la soledad y el duelo, con referencias al Death with Dignity Act de Oregón (1994), que legaliza el suicidio asistido. El vídeo incluye fotos familiares, dibujos y películas en 8mm de Carrie, aportando un toque personal que enriquece la narrativa.

La edición aniversario de Carrie & Lowell incluirá siete pistas adicionales, como demos de Should Have Known Better, Eugene, The Only Thing y Mystery of Love (usada en Call Me by Your Name), además de versiones alternativas de Wallowa Lake Monster y Fourth of July. Acompañada de un libro de arte de 40 páginas con fotos familiares y un ensayo de Stevens, la reedición promete ser un testimonio conmovedor de su proceso creativo. Los fans podrán disfrutar del álbum en sesiones inmersivas Pitchblack Playback en varias ciudades, escuchándolo en completa oscuridad.

El lanzamiento ha sido celebrado en redes sociales, con usuarios destacando la emotividad de la demo y su capacidad para capturar el dolor con delicadeza. Death With Dignity (Demo) reafirma a Sufjan Stevens como un narrador único, capaz de transformar el duelo en belleza.

Sufjan Stevens: un viaje entre la introspección y la experimentación

Sufjan Stevens, nacido en 1975 en Detroit, Michigan, es uno de los artistas más influyentes del indie folk y la música alternativa. Su carrera despegó con A Sun Came (2000), pero fue Michigan (2003) el que lo estableció como un narrador poético, con su ambicioso (aunque incompleto) proyecto de dedicar un álbum a cada estado de EE.UU. Illinois (2005), con éxitos como Chicago, recibió aclamación universal y consolidó su estilo, que combina folk, pop de cámara y arreglos orquestales.

Con Carrie & Lowell (2015), Stevens exploró el duelo por la muerte de su madre, creando una obra minimalista y profundamente personal que muchos consideran su obra maestra. Otros trabajos destacados incluyen The Age of Adz (2010), con influencias electrónicas, y Planetarium (2017), una colaboración experimental con Bryce Dessner, Nico Muhly y James McAlister. En 2020, The Ascension abordó temas espirituales y sociales, mientras que Convocations (2021) y Javelin (2023) muestran su versatilidad, desde piezas instrumentales hasta pop introspectivo.

Con 11 álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y contribuciones a bandas sonoras como Call Me by Your Name, Stevens ha ganado premios como el Grammy por Mejor Diseño de Álbum en 2021. Su capacidad para fusionar lo íntimo con lo universal lo mantiene como una figura clave en la música contemporánea.

